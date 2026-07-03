¿A dónde fue? cómo celebró Sidny Lopes el segundo gol de Cabo Verde frente a Argentina en octavos de final

Cabo Verde no deja de sorprender. El país africano se ha convertido en la revelación del Mundial 2026, y lo demostró en su partido contra Argentina en los dieciseisavos de final del torneo.

El partido, lleno de emociones y sorpresas, terminó con una victoria por 3-2 para la selección de Lionel Messi, que avanzó a octavos de final, donde se enfrentará a Egipto.

Pero la selección de Cabo Verde se llevó todos los reflectores y se ganó el respeto de los aficionados con una actuación que quedará para la historia.

El legado de Cabo Verde creció aún más durante el primer tiempo extra, cuando, en el minuto 103, Sidny Lopes Cabral anotó un golazo imposible de detener para Emiliano Martínez.

El gol causó euforia, ya que suponía el empate y, si el resultado se mantenía así, ambos equipos definirían todo en la tanda de penales.

UN FESTEJO ESPECIAL TRAS EL GOLAZO DE CABRAL🤩🙌



Para cerrar el estadio, Lopes Cabral metió un golazo e hizo un festejo emotivo al ir a la tribuna a abrazarse con su pareja pic.twitter.com/FBWxiE7VO5 — Claro Sports (@ClaroSports) July 4, 2026

Pero lo más curioso fue la celebración de Lopes Cabral. Tras anotar, se dirigió hacia el sector donde se encontraba la afición de Cabo Verde, que celebraba con emoción el gol.

Las cámaras captaron que Cabral buscaba a alguien entre la multitud, y fue entonces cuando su pareja apareció para abrazarlo.

After scoring the equalizer against Argentina, Sidny Lopes Cabral sprinted to the stands to celebrate with a loved one. When he got there, they weren’t in the front row, making them difficult to spot.



Stewards tried to usher him back onto the pitch, but Cabral refused to leave… pic.twitter.com/zIo2wxFoKH — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) July 4, 2026

El momento rápidamente se volvió viral en las redes sociales, no solo por el golazo que anotó Cabral, sino por la emotividad de celebrar junto a su pareja.

A pesar de ser eliminado del Mundial, Cabo Verde se retira con la frente en alto tras consolidarse como la selección revelación del torneo y como un rival de cuidado para otros países, como España y Uruguay.

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