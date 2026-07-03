En vivo | Argentina vs. Cabo Verde: siga aquí el minuto a minuto del encuentro por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La vigente campeona del mundo, Argentina, se mide esta tarde con la sorprendente selección de Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026, en un partido que ha captado la atención del futbol internacional.

La selección albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni y liderada por Lionel Andrés Messi, llega como una de las principales candidatas al título y favorita para avanzar a la siguiente ronda, gracias a la calidad y experiencia de su plantel.

Enfrente estará la selección de Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del torneo. El conjunto caboverdiano buscará seguir haciendo historia y protagonizar una de las mayores sorpresas de los mundiales al intentar eliminar a la vigente campeona del mundo.

Sobre el papel, Argentina parte con ventaja por el talento individual y colectivo de sus jugadores. Sin embargo, Cabo Verde intentará desafiar los pronósticos y dar el golpe más importante de su historia futbolística.

El encuentro se disputará a partir de las 16 horas de Guatemala. Aquí podrás seguir, en vivo, todas las incidencias, las alineaciones, los goles y las emociones del minuto a minuto.