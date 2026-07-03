¿Protección divina? La frase que Cristiano Ronaldo dijo antes de patear un penal en el partido de Portugal contra Croacia

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¿Protección divina? La frase que Cristiano Ronaldo dijo antes de patear un penal en el partido de Portugal contra Croacia

Antes de anotar el penal que dio el empate a Portugal frente a Croacia, las cámaras enfocaron cuando Cristiano Ronaldo dijo una frase en voz baja que generó curiosidad.

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FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal vs Croatia

Cristiano Ronaldo de Portugal celebra tras marcar el gol del empate 1-1 durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y Croacia, en Toronto, Canadá, el 2 de julio de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Portugal y Croacia protagonizaron un histórico encuentro en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que la selección de Cristiano Ronaldo obtuvo el pase a la siguiente ronda tras vencer 2-1 a la de Luka Modric.

El encuentro, cargado de emoción y de momentos polémicos, también tuvo la anotación de Cristiano Ronaldo, quien convirtió un penal para empatar el partido y animar a su equipo a buscar la remontada.

Cristiano Ronaldo tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, pero no fue sino hasta una falta dentro del área cuando el árbitro sancionó un penal. "El Bicho" fue el encargado de ejecutarlo.

Lo que más llamó la atención fue que, antes de cobrar el penal, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo mientras decía algo en voz baja.

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El medio TUDN afirmó que la frase que dijo Cristiano Ronaldo antes de anotar el penal fue "Bismillah, Bismillah", una expresión en árabe que significa "En el nombre de Dios, en el nombre de Dios".

De acuerdo con el medio mexicano, que citó al Instituto de Estudio Arabiya, es una expresión usada para invocar a Alá, la representación de Dios en el islam.

"La frase se pronuncia cuando se lleva a cabo una acción que se cree merece intervención divina", afirmó TUDN.

Tras pronunciar la frase, Cristiano Ronaldo anotó el 1-1 y lo celebró con su característico festejo.

Ahora, la selección de Portugal se medirá con España el próximo 6 de julio, en los octavos de final del Mundial.

Lea también: Cristiano Ronaldo rompe una deuda histórica, el VAR le anula un golazo y Portugal avanza ante Croacia

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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