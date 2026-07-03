¿Protección divina? La frase que Cristiano Ronaldo dijo antes de patear un penal en el partido de Portugal contra Croacia

Portugal y Croacia protagonizaron un histórico encuentro en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en el que la selección de Cristiano Ronaldo obtuvo el pase a la siguiente ronda tras vencer 2-1 a la de Luka Modric.

El encuentro, cargado de emoción y de momentos polémicos, también tuvo la anotación de Cristiano Ronaldo, quien convirtió un penal para empatar el partido y animar a su equipo a buscar la remontada.

Cristiano Ronaldo tuvo varias ocasiones para abrir el marcador, pero no fue sino hasta una falta dentro del área cuando el árbitro sancionó un penal. "El Bicho" fue el encargado de ejecutarlo.

Lo que más llamó la atención fue que, antes de cobrar el penal, las cámaras enfocaron a Cristiano Ronaldo mientras decía algo en voz baja.

El medio TUDN afirmó que la frase que dijo Cristiano Ronaldo antes de anotar el penal fue "Bismillah, Bismillah", una expresión en árabe que significa "En el nombre de Dios, en el nombre de Dios".

Did Ronaldo recite Bismillāh before taking a penalty for Portugal? pic.twitter.com/t4Nt6WinS4 — • (@Alhamdhulillaah) July 3, 2026

De acuerdo con el medio mexicano, que citó al Instituto de Estudio Arabiya, es una expresión usada para invocar a Alá, la representación de Dios en el islam.

"La frase se pronuncia cuando se lleva a cabo una acción que se cree merece intervención divina", afirmó TUDN.

Portugal’s Cristiano Ronaldo appears to whisper “Bismillah” (“In the name of God”) before scoring a penalty against Croatia at the World Cup. Portugal beat Croatia 2-1 to set up a last-16 clash with Spain. pic.twitter.com/g8GFDARm3L — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) July 3, 2026

Tras pronunciar la frase, Cristiano Ronaldo anotó el 1-1 y lo celebró con su característico festejo.

Ahora, la selección de Portugal se medirá con España el próximo 6 de julio, en los octavos de final del Mundial.

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