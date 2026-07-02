“Es el último baile”: la hermana de Cristiano Ronaldo anticipa su despedida de Portugal

Kátia Aveiro aseguró que el Mundial 2026 será "el último baile" de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa. El anuncio llegó horas antes de que el capitán marcara ante Croacia su primer gol en una fase de eliminación directa de una Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo podría estar disputando sus últimos partidos con la selección de Portugal. Horas antes del triunfo 2-1 sobre Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, su hermana, Kátia Aveiro, afirmó que el torneo marcará el final de la carrera internacional del delantero de 41 años.

"Según la información que tengo, pueden decir adiós. No hoy, pero creo que esta es la despedida. Me refiero a la selección nacional. Lo digo de fuente fiable, es el último baile, el Mundial", declaró a medios portugueses antes del encuentro disputado en Toronto.

El anuncio coincidió con una noche histórica para Cristiano. El capitán portugués convirtió de penal el empate parcial ante Croacia y rompió una de las pocas cuentas pendientes que mantenía en su carrera: marcar por primera vez en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Minutos después volvió a celebrar con una brillante definición dentro del área, pero el VAR anuló el tanto por un fuera de juego milimétrico. Cristiano abandonó el terreno de juego al minuto 81 y, desde el banquillo, vio cómo Portugal resistía el intento de reacción croata hasta sellar la clasificación con un dramático desenlace, también marcado por una intervención del videoarbitraje que anuló el gol del empate a Croacia.

Ronaldo disputa en Norteamérica su sexto Mundial, un récord en la historia del torneo masculino. Desde su debut en Alemania 2006, también participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y ahora en la edición de 2026. Además, es el primer futbolista en marcar en seis Copas del Mundo y el máximo goleador histórico de la selección portuguesa.

"La información que yo tengo es que este Mundial es el Last Dance".



✍️Kátia Aveiro, hermana de Cristiano Ronaldo 🇵🇹, en @sporttvportugal.pic.twitter.com/VAlQTB21t4 — VSports Team (@VSportsTM) July 2, 2026

Antes del partido, Kátia Aveiro también aseguró que su hermano afronta este momento con serenidad.

"Lo más importante es disfrutar de estos veinte y tantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa. Estuve en Qatar, estoy aquí. Es un enorme motivo de orgullo. Tengo confianza y sonreiremos al final. Ronaldo tiene confianza, está menos nervioso que nosotros".

Aunque Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado públicamente sobre su futuro con la selección, las declaraciones de su hermana alimentan la expectativa de que el Mundial 2026 sea su despedida con la camiseta de Portugal.

Antes de cerrar ese capítulo, el delantero todavía tiene un desafío por delante. Portugal enfrentará a España en los octavos de final, en un clásico ibérico que podría convertirse en otro momento histórico dentro de la última aventura mundialista del máximo referente del fútbol portugués.