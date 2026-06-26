Cabo Verde logra una clasificación inédita en su debut mundialista y sorprende al mundo

La selección caboverdiana empató 0-0 con Arabia Saudita en el NRG Stadium de Houston y aseguró su presencia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, firmando una de las mayores sorpresas de la fase de grupos.

El encuentro fue equilibrado y con pocas ocasiones de gol. Cabo Verde volvió a exhibir el orden defensivo que lo caracterizó durante el torneo, con el experimentado portero Vozinha como una de las figuras al mantener su arco en cero frente a los sauditas.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Bubista terminó segundo del Grupo H con tres puntos, producto de tres empates consecutivos, suficiente para avanzar a la ronda de eliminación directa en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.

El recorrido de Cabo Verde superó todas las expectativas. Debutó con un empate frente a España, luego igualó ante Uruguay y cerró la fase de grupos con otro punto frente a Arabia Saudita, suficiente para seguir con vida en el torneo.

Con poco más de medio millón de habitantes, el archipiélago africano se convirtió en una de las revelaciones del Mundial 2026 y demostró que la disciplina táctica y la solidez defensiva también pueden abrirse paso entre las grandes selecciones.

Ahora, Cabo Verde espera rival en los dieciseisavos de final con la ilusión de seguir ampliando una historia que ya es histórica para el fútbol africano y para su país.

CPV 🇨🇻 0-0 🇸🇦 KSA (FT) - Cabo Verde se ha clasificado con tres empates en la fase de grupos. SEXTA selección que lo logra en TODA la historia de la Copa del Mundo:



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gales, 1958

🇮🇹 Italia, 1982

🇮🇪 Rep. Irlanda, 1990

🇳🇱 Holanda, 1990

🇨🇱 Chile, 1998

🇨🇻 CABO VERDE, 2026 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 27, 2026