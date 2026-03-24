Exportadores de minivegetales apuestan por diversificación y ven potencial con Canadá

Dada la política arancelaria implementada por Estados Unidos, que excluyó a los productores agrícolas no tradicionales, la estrategia se centra en la diversificación de mercados. Canadá es uno de los destinos considerados a corto y mediano plazo.

Una misión de compradores de Canadá participó en la Agritrade Expo —feria agrícola organizada por la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport)—.

Roberto Castañeda, presidente de la firma Planesa, declaró que recibió a compradores interesados en conocer la producción agrícola de Guatemala, como minivegetales y berries, entre otros. Para ello, realizaron un recorrido por fincas productoras en el altiplano central.

La Embajada de Canadá en Guatemala publicó un mensaje en el que señala interés en ampliar la oferta agrícola. Además, una misión conoció plantaciones de berries y vegetales, así como los procesos de despacho hacia mercados internacionales.

Durante la Agritrade Expo, y en el contexto del gravamen del 10% a los productos agrícolas no tradicionales en Estados Unidos, se observó que la diversificación del principal mercado de Guatemala —Estados Unidos— también incluye a Canadá. Asimismo, se buscan mecanismos para facilitar el transporte aéreo.

Por otro lado, se pretende agregar valor a la exportación de minivegetales y frutas, según los organizadores.

Durante la feria Agritrade de Agexport se presentó la oferta exportable de productos no tradicionales y tradicionales. (Foto Prensa Libre: Cortesía Agexport).

Empresa de Canadá explora compra directa a productores

El canadiense Vincent Formusa, de la firma National Produce Marketing, indicó que es la primera vez que visita Guatemala y explicó que en Canadá hay una amplia población de Asia y Latinoamérica, lo que implica que la diversidad de la comida y frutas es completamente diferente, por lo que buscan productos más regionales.

Explicó que buscan diversificar otros productos como arveja, ejote y brócoli, entre otros, que ya importan desde México para abastecer el mercado de Canadá, pero ahora buscan productores guatemaltecos.

El mango es otro de los productos que buscan importar.

Formusa apuntó que en esta ocasión está en la búsqueda de contactos de productores agrícolas, sin intermediarios, para tener comunicación directa de negocios con exportadores, ya que por temas de precios es beneficioso para los productores.

Sobre la logística, dijo que cuentan con opciones aéreas, terrestres y marítimas, por lo que no tienen inconvenientes para trabajar en el futuro.

La compañía es importadora en Canadá y comercializa con las principales cadenas, así como abastece a restaurantes.

Exportadores apuntan a despachos directos a Canadá

Estuardo Castro, vicepresidente de la Agritrade Expo, explicó que durante esta edición se busca fortalecer la alianza estratégica que requiere el Gobierno de Canadá.

Señaló que es un mercado que compra directamente a productores nacionales en una pequeña proporción, mientras que el mayor volumen lo adquiere por medio de importadores de Estados Unidos para abastecerse. El objetivo es lograr despachos directos hacia ese país.

Al respecto, indicó que varias empresas analizan aspectos logísticos para determinar la mejor forma de realizar los envíos.

“Este es un proceso que tomará cierto tiempo, pero estamos poniendo la primera piedra con la presencia de una misión bastante fuerte y compradores muy importantes que vienen a buscar toda esa oferta”, recalcó.

Castro dijo que Canadá puede convertirse en un “compensador” de mercado, aunque no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo.

El directivo, reconoció que Canadá es un mercado joven, hay que conocerlo para definir una potencial demanda.

Apuestan por valor agregado

Durante la Agritrade Expo también se explicó que una de las innovaciones es presentar productos agrícolas con valor agregado por parte de productores y exportadores.

“Productos que antes se exportaban a granel, como arvejas, ejotes y brócoli, ahora se despachan embolsados. Y se está impulsando el arándano; lo fuimos a ver a Perú y creemos que podemos ser jugadores importantes. Estamos incluyendo así otros productos que nos permitan diversificar”, afirmó Castro.

El directivo enfatizó que el valor agregado en los negocios agrícolas es significativo, ya que genera mayores ingresos para exportadores y productores.

Anticipó que, dada la coyuntura en los precios de los productos energéticos, podría haber una afectación en los agrícolas, tanto en el consumo interno como en el externo. En algunas presentaciones se estima que productos como el fertilizante podrían registrar variaciones, como la urea, que se importa, enfatizó.

“Esta situación a nivel mundial nos va a pegar fuerte”, remarcó el directivo.