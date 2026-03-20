Compradores internacionales confían en resolver arancel del 10% y mantener negocios con Guatemala

Andrés García, jefe de compras de la compañía DJE Tropicall USA, con sede en Miami, Estados Unidos, brindó una perspectiva sobre la situación de la política arancelaria que grava a los productos agrícolas no tradicionales.

El ejecutivo afirmó que hay condiciones para que Guatemala logre un buen resultado en el proceso que se lleva a cabo y que permita brindar oportunidades de negocio.

García participó en el primer día de la Agritrade Expo, que se lleva a cabo en el Hotel Casa Santo Domingo, y concluye este viernes 20 de marzo. La ronda de negocios se realizará el jueves y viernes.

¿Cuál es el objetivo de su visita?

Tenemos varios años de estar en la región; radicamos en Costa Rica y luego nos extendimos a Centroamérica. Estamos buscando rambután y mango como frutas principales y comenzamos con un nuevo empaque para llegar a las cadenas de supermercados en EE. UU., con ambiente controlado. Además de otros productos agrícolas.

¿Qué ha logrado hasta ahora?

Hemos visitado fincas productoras, con socios que tenemos desde hace varios años, así como nuevos productos. Sabemos que hay protocolos nuevos y se está realizando el lobby para introducir nuevos productos (minivegetales).

Como importador de productos agrícolas, ¿cómo analiza esta situación de los aranceles?

Obviamente, los temas de mercado, y siempre hemos tratado de explicar a los exportadores (afectados) que el mercado siempre será mercado. No necesariamente se asume el 10% en los supermercados o el consumidor en EE. UU.; entonces, en cierto modo se termina asumiendo en la cadena, que puede ser el exportador o el importador. No es beneficioso de ninguna manera esas disposiciones.

Andrés García, jefe de compras de la compañía DJE Tropicall USA, brindó una perspectiva de lo que se espera en negocios con Guatemala. (Foto Prensa Libre: Urías Gamarro).

¿Cómo afectó el programa este año?

Claro. Nosotros manejamos muchos de los contratos con cadenas, que son muy difíciles sobre eso, sobre todo para decirles que tendrá que subir los precios por tal valor o por otras razones. Es un contrato y uno tiene que verlo, como se dice.

¿Qué expectativa tiene?

Por lo menos en este 10% sí creemos que puede resolverse (para Guatemala), pero no tan fuerte como fue hace un año, ya que teníamos productores de otros países en los cuales se les aplicó entre 50% y 60%, que ahí sí fue afectado.

¿Por qué la frase “el mercado es el mercado”?

Porque al final afecta mucho al productor, porque no se le puede dar el retorno necesario; pierde de repente, no logra renta y en la siguiente cosecha no sembrará. Es algo complejo e impacta toda la cadena.

¿Cuál es su expectativa para 2027?

En que se logrará resolver; es un tema político. Esta nueva disposición vigente es por solo tres meses y, después de ahí, creemos que se volverá a la normalidad. Vale mucho el lobby político que Guatemala pueda realizar y hay otros países que han hecho un buen trabajo minimizando los aranceles. Nosotros manejamos 12 países de Suramérica, Centroamérica y Asia.