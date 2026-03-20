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Sector azucarero regional apuesta por continuidad e innovación con Guatemala al frente de Unala
El guatemalteco Alfredo Vila fue reelecto como presidente de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala) durante la asamblea general llevada a cabo en el país.
Alfredo Vila fue reelecto presidente de Unala y Luis Miguel Paiz asumirá la presidencia ejecutiva para el período 2026-2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Durante la asamblea anual de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala), celebrada en Guatemala y que concluyó este viernes 20 de marzo, fue reelecto Alfredo Vila como presidente del foro para el período 2026-2028, se informó por medio de un comunicado de prensa.
El comunicado expone que “el encuentro, que reúne a representantes de 14 países productores de azúcar, tiene como objetivo analizar los principales desafíos y oportunidades del sector. La asamblea es el principal espacio de diálogo regional sobre innovación, sostenibilidad y competitividad en la agroindustria azucarera latinoamericana”.
Al respecto, Guatemala fue reelecta en la presidencia de ese foro, consolidando su liderazgo en la articulación regional de la agroindustria de la caña y la remolacha azucarera de América Latina, se indica.
Vila además es presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).
En cuanto a las conclusiones de la asamblea, se expone que los representantes del sector analizaron nuevas oportunidades de innovación y diversificación energética.
Se destaca el potencial de la caña de azúcar para contribuir a la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF), una alternativa que, según el comunicado, gana relevancia a escala mundial en la transición hacia energías más limpias.
Se informó que la Unión de Azucareros Latinoamericanos reúne a organizaciones de 14 países y promueve la cooperación entre los sectores azucareros de la región para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en la agroindustria azucarera latinoamericana.
Así quedó integrada la junta directiva de Unala para el período 2026-2028:
- Presidencia: Alfredo Vila; Asazgua, Guatemala
- Presidencia Ejecutiva: Luis Miguel Paiz; Asazgua, Guatemala
- 1ª Vicepresidencia: Claudia Calero; Asocaña, Colombia
- 2ª Vicepresidencia: Eduardo Leão; UNICA, Brasil
- 3ª Vicepresidencia: Claudia Fernández; CNIAA, México
- Secretaría: Edgar Herrera; LAICA, Costa Rica
- Tesorería: Carlos Castro; Perucaña, Perú
- Vocal I: Benigno Trueba; CAEI, República Dominicana
- Vocal II: José Alberto Domínguez; DIZÚCAR, El Salvador