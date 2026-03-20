Sector azucarero regional apuesta por continuidad e innovación con Guatemala al frente de Unala

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Sector azucarero regional apuesta por continuidad e innovación con Guatemala al frente de Unala

El guatemalteco Alfredo Vila fue reelecto como presidente de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala) durante la asamblea general llevada a cabo en el país.

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Alfredo Vila fue reelecto presidente de Unala y Luis Miguel Paiz asumirá la presidencia ejecutiva para el período 2026-2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Alfredo Vila fue reelecto presidente de Unala y Luis Miguel Paiz asumirá la presidencia ejecutiva para el período 2026-2028. (Foto Prensa Libre: Cortesía)

Durante la asamblea anual de la Unión de Azucareros Latinoamericanos (Unala), celebrada en Guatemala y que concluyó este viernes 20 de marzo, fue reelecto Alfredo Vila como presidente del foro para el período 2026-2028, se informó por medio de un comunicado de prensa.

El comunicado expone que “el encuentro, que reúne a representantes de 14 países productores de azúcar, tiene como objetivo analizar los principales desafíos y oportunidades del sector. La asamblea es el principal espacio de diálogo regional sobre innovación, sostenibilidad y competitividad en la agroindustria azucarera latinoamericana”.

Al respecto, Guatemala fue reelecta en la presidencia de ese foro, consolidando su liderazgo en la articulación regional de la agroindustria de la caña y la remolacha azucarera de América Latina, se indica.

Vila además es presidente de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

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En cuanto a las conclusiones de la asamblea, se expone que los representantes del sector analizaron nuevas oportunidades de innovación y diversificación energética.

Se destaca el potencial de la caña de azúcar para contribuir a la producción de combustibles sostenibles de aviación (SAF), una alternativa que, según el comunicado, gana relevancia a escala mundial en la transición hacia energías más limpias.

Se informó que la Unión de Azucareros Latinoamericanos reúne a organizaciones de 14 países y promueve la cooperación entre los sectores azucareros de la región para impulsar la competitividad, la sostenibilidad y la innovación en la agroindustria azucarera latinoamericana.

Así quedó integrada la junta directiva de Unala para el período 2026-2028:

  • Presidencia: Alfredo Vila; Asazgua, Guatemala
  • Presidencia Ejecutiva: Luis Miguel Paiz; Asazgua, Guatemala
  • 1ª Vicepresidencia: Claudia Calero; Asocaña, Colombia
  • 2ª Vicepresidencia: Eduardo Leão; UNICA, Brasil
  • 3ª Vicepresidencia: Claudia Fernández; CNIAA, México
  • Secretaría: Edgar Herrera; LAICA, Costa Rica
  • Tesorería: Carlos Castro; Perucaña, Perú
  • Vocal I: Benigno Trueba; CAEI, República Dominicana
  • Vocal II: José Alberto Domínguez; DIZÚCAR, El Salvador

ESCRITO POR:

Urias Gamarro

Periodista especializado en macroeconomía, finanzas públicas e infraestructura, con 20 años de experiencia en medios radiales, impresos y digitales.

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