Conap advierte: ascensos ilegales en volcán Acatenango pueden terminar en sanciones

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) alertó este martes 31 marzo sobre las consecuencias legales y los riesgos para la seguridad de las personas que realizan ascensos y actividades no autorizadas en el volcán de Acatenango, una zona declarada bajo régimen de protección.

La entidad señaló, en un comunicado, que el incremento de visitas sin control, así como la instalación y uso de infraestructura ilegal, como cabañas, ha provocado daños en los ecosistemas y ha elevado el peligro para los turistas, debido a la actividad del volcán de Fuego y a las condiciones del terreno.

Según el Conap, el complejo volcánico Acatenango-Fuego presenta una actividad constante y condiciones de suelo inestable, lo que lo convierte en un área de alto riesgo para quienes no planifican adecuadamente su visita o no siguen las normas establecidas.

Las autoridades advirtieron que pernoctar en zonas cercanas al cráter del volcán de Fuego, ingresar por accesos no autorizados o participar en recorridos organizados por operadores no registrados constituye una práctica ilegal que puede derivar en sanciones.

Además, enfatizaron que la promoción de visitas masivas fuera de los horarios permitidos afecta la conservación del área protegida y pone en peligro la integridad de los visitantes.

El Conap recomendó a los turistas verificar que los guías y operadores estén registrados en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) y autorizados por la administración del área, así como informarse previamente sobre las condiciones de acceso.

También instó a denunciar cualquier actividad ilícita relacionada con el uso indebido del área protegida y a evitar acciones que deterioren el entorno, como la generación de desechos o la tala de árboles.

La institución recordó que los volcanes del país son áreas protegidas cuya degradación constituye un delito, por lo que hizo un llamado a realizar turismo responsable y a respetar la normativa vigente.

La entidad señaló que el incremento de visitas sin control, así como la instalación y uso de infraestructura ilegal, como cabañas, ha provocado daños en los ecosistemas y ha elevado el peligro para los turistas, debido a la actividad del volcán de Fuego y a las condiciones del terreno.

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