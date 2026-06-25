“Ninguna fotografía justifica poner en riesgo la vida”: alertan por tours ilegales a los volcanes de Fuego y Santiaguito

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“Ninguna fotografía justifica poner en riesgo la vida”: alertan por tours ilegales a los volcanes de Fuego y Santiaguito

Mientras ofertas ilegales para ascender a los volcanes de Fuego y Santiaguito circulan en redes sociales, las autoridades reiteran que ingresar a estas zonas representa un riesgo extremo para los visitantes.

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¿Ha visto en redes sociales ofertas para subir al volcán de Fuego o al Santiaguito, pese a las restricciones? Las autoridades advirtieron que estas promociones pueden parecer una experiencia extrema o una oportunidad para obtener una fotografía impactante, pero implican riesgos graves por la actividad eruptiva de ambos colosos.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas ()Conap, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) reiteraron que los ascensos a estos volcanes están prohibidos y que las publicaciones que invitan a realizar recorridos hacia esas zonas son ilegales. Según las instituciones, la actividad volcánica puede cambiar de forma repentina y exponer a visitantes, comunidades cercanas y equipos de respuesta.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la alerta emitida por Conap, Conred e Inguat ante la promoción de tours ilegales hacia los volcanes de Fuego y Santiaguito, donde el ascenso continúa prohibido por el riesgo que representa la actividad volcánica para visitantes, comunidades cercanas y cuerpos de socorro.

Ofertas en redes elevan el riesgo

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se destacó que estas ofertas “aparecen en las redes sociales” y atraen a turistas interesados en viajes de aventura, pese a que se trata de zonas restringidas.

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También se advirtió que quienes buscan estos recorridos deben verificar si acuden con guías autorizados. En el programa se recordó que el Inguat impulsa mecanismos de verificación para identificar a prestadores confiables, porque “por el sencillo hecho de lucrar con la subida del volcán” algunas personas podrían exponer a los visitantes.

“¿Está usted seguro que va a bajar bien?”

Uno de los señalamientos más contundentes fue el riesgo de confiar solo en anuncios digitales. “En redes sociales te ofrecen el oro y el moro”, se dijo durante el análisis, al advertir que una oferta atractiva no garantiza seguridad.

Publicaciones en redes sociales ofrecen recorridos hacia zonas restringidas por actividad volcánica. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los participantes señalaron que subir un volcán no depende solo de la voluntad del visitante, sino de preparación, equipo, hidratación, calzado adecuado y conocimiento del área.

“¿Está usted seguro que está yendo con alguien que realmente va a garantizar que usted baje bien de ese volcán?”, se planteó durante el programa.

La búsqueda de una foto puede terminar en emergencia

En el análisis también se hizo referencia a la percepción de riesgo entre algunas personas que buscan experiencias extremas. “A mí no me va a pasar”, fue una de las frases usadas para describir esa confianza excesiva frente a un peligro real.

Además, se destacó que lo prohibido puede atraer más atención, sobre todo en redes sociales, donde una fotografía o video durante una erupción puede volverse viral. Sin embargo, las autoridades insistieron en que ninguna imagen o experiencia extrema justifica poner en riesgo la vida ni la de los cuerpos de socorro.

Las instituciones pidieron denunciar a personas, empresas o turoperadores que promuevan estos ascensos ilegales por medio del Ministerio Público, PNC/Diprona, Conap y Asistur.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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