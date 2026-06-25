“Ninguna fotografía justifica poner en riesgo la vida”: alertan por tours ilegales a los volcanes de Fuego y Santiaguito

¿Ha visto en redes sociales ofertas para subir al volcán de Fuego o al Santiaguito, pese a las restricciones? Las autoridades advirtieron que estas promociones pueden parecer una experiencia extrema o una oportunidad para obtener una fotografía impactante, pero implican riesgos graves por la actividad eruptiva de ambos colosos.

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas ()Conap, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) y el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) reiteraron que los ascensos a estos volcanes están prohibidos y que las publicaciones que invitan a realizar recorridos hacia esas zonas son ilegales. Según las instituciones, la actividad volcánica puede cambiar de forma repentina y exponer a visitantes, comunidades cercanas y equipos de respuesta.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se abordó la alerta emitida por Conap, Conred e Inguat ante la promoción de tours ilegales hacia los volcanes de Fuego y Santiaguito, donde el ascenso continúa prohibido por el riesgo que representa la actividad volcánica para visitantes, comunidades cercanas y cuerpos de socorro.

Ofertas en redes elevan el riesgo

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, se destacó que estas ofertas “aparecen en las redes sociales” y atraen a turistas interesados en viajes de aventura, pese a que se trata de zonas restringidas.

También se advirtió que quienes buscan estos recorridos deben verificar si acuden con guías autorizados. En el programa se recordó que el Inguat impulsa mecanismos de verificación para identificar a prestadores confiables, porque “por el sencillo hecho de lucrar con la subida del volcán” algunas personas podrían exponer a los visitantes.

“¿Está usted seguro que va a bajar bien?”

Uno de los señalamientos más contundentes fue el riesgo de confiar solo en anuncios digitales. “En redes sociales te ofrecen el oro y el moro”, se dijo durante el análisis, al advertir que una oferta atractiva no garantiza seguridad.

Publicaciones en redes sociales ofrecen recorridos hacia zonas restringidas por actividad volcánica. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Los participantes señalaron que subir un volcán no depende solo de la voluntad del visitante, sino de preparación, equipo, hidratación, calzado adecuado y conocimiento del área.

“¿Está usted seguro que está yendo con alguien que realmente va a garantizar que usted baje bien de ese volcán?”, se planteó durante el programa.

La búsqueda de una foto puede terminar en emergencia

En el análisis también se hizo referencia a la percepción de riesgo entre algunas personas que buscan experiencias extremas. “A mí no me va a pasar”, fue una de las frases usadas para describir esa confianza excesiva frente a un peligro real.

Además, se destacó que lo prohibido puede atraer más atención, sobre todo en redes sociales, donde una fotografía o video durante una erupción puede volverse viral. Sin embargo, las autoridades insistieron en que ninguna imagen o experiencia extrema justifica poner en riesgo la vida ni la de los cuerpos de socorro.

⚠️COMUNICADO

𝐂𝐎𝐍𝐀𝐏, 𝐂𝐎𝐍𝐑𝐄𝐃 𝐄 𝐈𝐍𝐆𝐔𝐀𝐓 𝐚𝐥𝐞𝐫𝐭𝐚𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐭𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐢𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐡𝐚𝐜𝐢𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐯𝐨𝐥𝐜𝐚𝐧𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐟𝐮𝐞𝐠𝐨 𝐲 𝐬𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 𝐲 𝐫𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧 𝐥𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐡𝐢𝐛𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐜𝐞𝐧𝐬𝐨 pic.twitter.com/otMVh3wlsN — CONAP (@CONAPgt) June 25, 2026

Las instituciones pidieron denunciar a personas, empresas o turoperadores que promuevan estos ascensos ilegales por medio del Ministerio Público, PNC/Diprona, Conap y Asistur.

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