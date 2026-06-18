Videos muestran a visitantes en áreas peligrosas del volcán de Fuego y el Inguat emite alerta

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Videos muestran a visitantes en áreas peligrosas del volcán de Fuego y el Inguat emite alerta

Inguat llama a la prevención tras videos que muestran a turistas en zona de riesgo del volcán de Fuego

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VOLCÁN DE FUEGO

Turistas se arriesgan al acercarse al cráter del volcán de Fuego. (Foto: captura de video en redes sociales)

El Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat) hizo un llamado a guías de turismo, operadores turísticos, agencias de viajes, visitantes y población en general a respetar las restricciones de acceso vigentes en las zonas de alto riesgo alrededor del volcán de Fuego, tras la difusión de videos que muestran a un grupo de personas que corrió peligro.

Indicó que las restricciones han sido establecidas por las autoridades competentes, con base en criterios técnicos de seguridad, prevención y protección civil, debido al alto nivel de peligro que representa acercarse a áreas no autorizadas, especialmente en sectores cercanos al cráter.

Remarcó que ingresar, conducir grupos, promover visitas o permitir el acceso de personas a áreas restringidas representa un riesgo directo para la vida y la integridad de visitantes, guías y comunidades cercanas.

“El volcán de Fuego puede registrar explosiones, emisión de gases, caída de material volcánico y otros fenómenos naturales sin previo aviso”, advirtió el Inguat.

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En ese sentido, exhortó a los guías de turismo y responsables de grupos turísticos a priorizar siempre la seguridad de las personas bajo su cargo, cumplir con los perímetros establecidos y atender únicamente la información emitida por las instituciones competentes.

“El turismo de aventura debe realizarse de manera responsable, segura y en apego a las disposiciones vigentes. Ninguna actividad turística, recreativa o comercial debe anteponerse a la protección de la vida”, resaltó el Inguat.

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Reiteró el llamado a todos los actores del sector turístico a actuar con responsabilidad, respetar las indicaciones oficiales y contribuir a la prevención de incidentes en zonas de riesgo del coloso. Además, subrayó que la seguridad de los visitantes y de la población es una responsabilidad compartida.

“Insistir en subir el volcán de Fuego es una irresponsabilidad. Lo hemos advertido hasta el cansancio: el volcán de Fuego es una zona de alto riesgo. De nuevo circulan en redes sociales imágenes en las que se observa a personas poniendo su vida en peligro”, indicó en redes sociales Harris Whitbeck, director del Inguat.

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La actividad interna del volcán de Fuego se ha intensificado en los últimos días y las autoridades mantienen vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevos flujos de lava, más explosiones y caída de ceniza.

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Hizo un llamado a la responsabilidad para evitar riesgos y respetar las restricciones establecidas. “Seamos parte de la solución y no del problema. No subamos los volcanes que tienen prohibición, no pongamos en peligro nuestras vidas ni las vidas de los socorristas”, agregó.

En las grabaciones se observa que un grupo de turistas se encontraba en un área cercana al cráter cuando el volcán hizo erupción. Material incandescente cayó en el sector donde estaban.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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