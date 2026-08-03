Volcán de Fuego muestra incremento en su actividad y aumentan vigilancia

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín vulcanológico especial por el incremento de la actividad del volcán de Fuego, luego de detectar un cambio en su patrón eruptivo asociado con el ascenso de magma hacia la superficie.

Según el informe, desde las 14.30 horas del 2 de agosto, los sistemas de monitoreo registraron explosiones casi constantes, períodos prolongados de desgasificación e incandescencia en el cráter, un comportamiento que no se observaba desde la erupción registrada el 5 de junio del 2025.

El Insivumeh explicó que el ascenso del magma favorece una mayor emisión de gases y lava, lo que provoca la expulsión de material incandescente entre 100 y 200 metros sobre el cráter.

Además, comunidades ubicadas en el flanco oeste han reportado retumbos similares al sonido de una locomotora, mientras que las barrancas Ceniza, Seca y Santa Teresa concentran la caída de fragmentos y bloques volcánicos.

Aunque hasta ahora otros parámetros, como la actividad sísmica interna, no muestran cambios significativos, el análisis conjunto de los sistemas de monitoreo y las observaciones de campo indica que en las próximas horas y días podría registrarse un aumento en la emisión de ceniza que, de mantenerse las condiciones meteorológicas actuales, sería transportada por el viento hacia el oeste y suroeste a distancias iguales o superiores a 40 kilómetros.

El boletín también advierte sobre la posible formación de un flujo de lava hacia la barranca Seca, con el riesgo de generar corrientes de densidad piroclástica de corto alcance.

Para leer más: “Mire cómo está el volcán, papá”, la última charla de Concepción Hernández y su hijo

Asimismo, persistirán la incandescencia en el cráter, los sonidos continuos de desgasificación y la expulsión de fragmentos de lava que podrían superar los 200 metros de altura, lo que incrementa el peligro para quienes permanezcan en sectores turísticos como La Meseta y El Camellón.

El Insivumeh agregó que, si la actividad continúa intensificándose en las próximas horas o días, podría desarrollarse una nueva erupción con actividad explosiva intensa y corrientes piroclásticas capaces de descender por cualquiera de las barrancas del volcán y recorrer varios kilómetros siguiendo la pendiente.

Ante este escenario, la institución recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantener informadas a las comunidades cercanas y preparar los planes de respuesta.

También pidió a la Dirección General de Aeronáutica Civil vigilar la dispersión de ceniza para prevenir afectaciones al tráfico aéreo y reiteró a turistas, guías y autoridades municipales de Acatenango y San Juan Alotenango que permanece prohibido acercarse al cráter del volcán de Fuego y al sector conocido como El Camellón, debido al riesgo de caída de material balístico que puede causar lesiones graves o fatales.

Derivado de la actividad del coloso, la Conred emitió un informativo dirigido a autoridades nacionales, departamentales y municipales, así como a la población.

Entre las recomendaciones figuran revisar los planes locales de respuesta ante una emergencia, no acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro, revisar y activar el plan familiar de emergencia y usar mascarilla o un paño húmedo, en caso de ser necesario.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.