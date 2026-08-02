Sucesos
Menor muere cuando junto a un grupo de turistas ascendía el volcán Acatenango
Bomberos compartieron detalles de la muerte de un adolescente en las faldas del volcán Acatenango.
Bomberos atienden emergencia por deceso de menor en el volcán Acatenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este domingo 2 de agosto un adolescente, de unos 17 años, murió cuando ascendía el volcán Acatenango.
Indicaron que el joven ascendía el coloso junto con un grupo de turistas nacionales cuando falleció a consecuencia de un posible paro cardiorrespiratorio.
Tras la alerta, bomberos de la estación de Acatenango, Chimaltenango, a bordo de la unidad de rescate RD-16, ascendieron por las faldas del volcán.
Posteriormente, continuaron a pie hasta encontrarse con el grupo de turistas y guías que trasladaban al adolescente.
Finalmente, el cuerpo fue llevado a la aldea La Soledad, donde los bomberos avisaron a las autoridades correspondientes.
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El adolescente no ha sido identificado y serán las investigaciones las que determinen la causa del deceso.
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