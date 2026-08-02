Menor muere cuando junto a un grupo de turistas ascendía el volcán Acatenango 

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que este domingo 2 de agosto un adolescente, de unos 17 años, murió cuando ascendía el volcán Acatenango.

Indicaron que el joven ascendía el coloso junto con un grupo de turistas nacionales cuando falleció a consecuencia de un posible paro cardiorrespiratorio.

Tras la alerta, bomberos de la estación de Acatenango, Chimaltenango, a bordo de la unidad de rescate RD-16, ascendieron por las faldas del volcán.

Posteriormente, continuaron a pie hasta encontrarse con el grupo de turistas y guías que trasladaban al adolescente.

Finalmente, el cuerpo fue llevado a la aldea La Soledad, donde los bomberos avisaron a las autoridades correspondientes.

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El adolescente no ha sido identificado y serán las investigaciones las que determinen la causa del deceso.

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