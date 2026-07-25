Volcanes de Guatemala: Conap establece actividades permitidas y prohibidas en 33 colosos del país

Los volcanes de Guatemala son un atractivo turístico para connacionales y extranjeros. Sin embargo, en estos espacios se realizan actividades que pueden dañar los elementos naturales, culturales y productivos que albergan, o poner en riesgo la vida de las personas que se aventuran a escalarlos.

De esa cuenta, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) publicó recientemente el Normativo para el manejo de las zonas de veda definitiva establecidas en los volcanes de la República de Guatemala. Se trata de una actualización de un acuerdo que data de 1956.

Lucila Pérez, asesora en Patrimonio Cultural y Ecoturismo del Conap, indica que el objetivo de la normativa es cumplir con los fines de conservación y protección de las zonas de veda en 33 volcanes del país.

Dicha zona es un espacio debidamente delimitado que se ubica desde el cráter de un volcán hasta un desnivel del 30%. En esa área no podrán efectuarse descombros y se debe favorecer la restauración de sus bosques mediante la regeneración natural, según la normativa.

Pérez indica que era necesario actualizar el acuerdo de hace 70 años conforme el contexto actual, debido a una serie de actividades ilícitas que se desarrollan en las áreas protegidas de los volcanes y que, por no existir claridad sobre los usos permitidos y prohibidos en las zonas de veda, continúan realizándose.

Señala que esta normativa se creó mientras se elabora una categoría de manejo para cada zona de veda, pues existen categorías para el ordenamiento de parques nacionales, monumentos, biotopos, refugios de vida silvestre, reservas naturales privadas y parques regionales municipales, pero no se ha desarrollado una específica para esta área de los volcanes.

El Conap ha presentado distintas denuncias por actividades que dañan las áreas de veda. Algunas están relacionadas con tala ilícita y usurpación de áreas protegidas.

"Las usurpaciones están teniendo serios impactos en algunos volcanes, como el de Acatenango, en donde se observa un cambio de uso de suelo, que ahora es frágil. Se puede ver un asentamiento ahí, pero para nosotros es una invasión, una usurpación a un área protegida, puesto que no es una actividad autorizada", indica la entrevistada.

"Estas áreas solo se establecen con el fin de conservar; tienen que ser de contemplación, en donde el impacto sea mínimo, no de construcción de infraestructura. Además, son zonas de alto riesgo, y el Conap no autorizaría una actividad que ponga en peligro no solo a los ecosistemas, sino también a las personas", agrega. Lucila Pérez, Conap

Pérez menciona que el Registro de Información Catastral tiene las áreas de veda debidamente delimitadas para los 33 volcanes, con la aprobación del Conap. Algunos ya tienen una categoría de manejo, como el volcán Pacaya, que se convirtió en parque nacional.

Estudios previos

La normativa establece que, para cualquier actividad humana, debe existir previamente un análisis de riesgo y vulnerabilidad. La autoridad competente para realizarlo es la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Con respecto a las actividades turísticas que se realizan en los volcanes, si el nivel de riesgo es bajo y así lo indican los estudios de la Conred, se puede desarrollar turismo sostenible. Además, debe evaluarse el potencial turístico y la capacidad de carga, tarea que corresponde al Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), pues se han registrado visitas masivas que ponen en peligro los ecosistemas y a los visitantes.

"La normativa reafirma la prohibición de acceder a lugares de alta peligrosidad, pero la idea no es frenar las actividades turísticas, sino ordenar su desarrollo. Sí se pueden visitar los lugares y, con un estudio de vulnerabilidad y riesgo, se puede establecer, por ejemplo, que en el volcán Santiaguito definitivamente no está permitido el ascenso porque es un área de alto riesgo", agrega.

El volcán de Fuego es otro en el que está prohibido realizar cualquier tipo de actividad de visita, por tratarse de una zona de peligro.

Las faldas de los volcanes no son consideradas zonas de veda y están bajo la administración de las municipalidades, a las que corresponde desarrollar acciones para prevenir las actividades ilícitas que allí se realizan, pues cualquier ingreso, ya sea en vehículo o a pie, se efectúa desde esos puntos.

Qué está permitido

La normativa enumera 26 actividades que pueden realizarse en las zonas de veda de los volcanes, entre ellas acciones de conservación, protección y restauración de ecosistemas; medidas que promuevan la conectividad ecológica; estudios de investigación; construcción de aboneras ecológicas, y labores de control y vigilancia para evitar el deterioro de los recursos naturales.

También está permitido el aprovechamiento forestal y de flora no maderable con fines de subsistencia, siempre que no sea comercial; las medidas de conservación de suelos y protección hídrica; la investigación científica; la educación ambiental; el monitoreo biológico; la construcción de senderos e infraestructura básica para el manejo del área protegida, así como la instalación y el mantenimiento de equipo utilizado por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Las antenas de telecomunicaciones ya instaladas en la zona de veda pueden permanecer en el lugar, pero no se podrán instalar nuevas. Estas deben contar con la licencia ambiental correspondiente.

"Sabemos que los volcanes son importantes, pues algunos son considerados o tienen lugares sagrados inmersos y se visitan con ese fin; sin embargo, si el peligro es alto, este tipo de actividades no se desarrollará si antes no se cuenta con estudios que indiquen que es pertinente", dice Pérez.

Qué está prohibido

La normativa prohíbe 20 actividades, entre ellas efectuar descombros con fines agropecuarios; realizar cualquier cambio de uso del suelo; ingresar o extraer partes o derivados de especies de fauna y flora, e introducir especies exóticas, invasoras o no invasoras.

Tampoco está permitida la construcción de caminos para cualquier uso; los asentamientos humanos; la exploración y explotación minera; las actividades de cacería; el establecimiento de basureros y depósitos de ripio; la extracción de rocas u otros materiales encontrados en el volcán; la recolección de leña para su uso dentro de la zona de veda, ni el ingreso y uso de motocicletas, cuatrimotos y otros vehículos motorizados.

También se prohíbe el consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias estupefacientes, así como la realización de actividades sociales, como conciertos, bodas y pedidas de mano.

De acuerdo con la asesora del Conap, las acciones de control en el sitio deben coordinarse con las autoridades locales, propietarios y organizaciones que realizan actividades turísticas en los volcanes.

"No pretendemos cerrar la oportunidad de desarrollo económico de las comunidades locales a través del turismo, sino más bien ordenar y reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y de las personas", finaliza Pérez.