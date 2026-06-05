Salud tiene baja ejecución en prevención de tuberculosis y VIH, mientras casos aumentan

Este año, el Ministerio de Salud tiene un presupuesto vigente de Q16 mil 537 millones, al que llegó con una inyección de recursos de Q1 mil 337 millones, producto de la ampliación que recibió el Ejecutivo en marzo. Al cierre de mayo, la ejecución de la cartera es del 33.37%, según el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (Sicoin) del Ministerio de Finanzas. Para los cinco meses transcurridos, esta debería superar el 40%, según un cálculo matemático básico.

Hay programas cuyo gasto es mayor al 30%, como fomento de la salud y medicina preventiva; prevención de la mortalidad materna y neonatal; recuperación de la salud, y prevención de las enfermedades vectoriales y zoonóticas.

Sin embargo, hay dos programas de alto impacto en la salud de la población en los que el Ministerio de Salud tiene una ejecución muy por debajo del resto: prevención y control de la tuberculosis, y prevención y control de infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/sida.

Pese a que los demás programas tuvieron un incremento de fondos, los dos mencionados sufrieron una reducción que, entre ambos, asciende a Q842 mil 770.

El Ministerio de Salud indica que la ejecución presupuestaria reportada a mayo responde a la programación financiera y operativa establecida para el ejercicio fiscal 2026, así como al tiempo que requieren los procesos de compra de medicamentos, pruebas diagnósticas e insumos estratégicos.

Señala que parte de los recursos del programa de tuberculosis corresponde a compras de medicamentos e insumos de laboratorio efectuadas por medio del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), y que el gasto se refleja conforme avanzan los procesos de envío, regularización y pago correspondientes. Actualmente, hay varios procesos en curso en distintas áreas de salud y hospitales.

"El Ministerio de Salud mantiene abastecida la red de servicios y continúa garantizando las acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las personas afectadas por ITS, VIH, sida y tuberculosis", afirma la cartera.

Agrega que monitorea la ejecución financiera y física de ambos programas para cumplir las metas institucionales y garantizar la atención a la población.

Bajo presupuesto y poca ejecución

Con respecto al programa de prevención y control de la tuberculosis, el presupuesto que Salud tiene asignado es de Q49.4 millones, y el gasto a mayo es del 16.82%.

Johanna Meléndez, médica infectóloga y coordinadora de la Clínica de Tuberculosis del Hospital Roosevelt, señala que la incidencia de la enfermedad sigue en aumento a escala mundial, y Guatemala no es la excepción.

De acuerdo con el informe Situación de la Tuberculosis en Guatemala, del Ministerio de Salud, los casos han incrementado desde el 2021. Ese año se diagnosticó a 18 nuevos pacientes por cada 100 mil habitantes; para el 2025, hubo un salto a 26 nuevos casos por la misma cantidad de personas. Al hablar de guatemaltecos enfermos, se pasó de 3 mil a 4 mil 777, lo que representa un aumento del 58.9% en cinco años.

En el reporte del año pasado, seis de cada 10 casos se concentraron en población de entre 20 y 49 años. Los adultos mayores también son vulnerables a la enfermedad, pues en el registro hay dos casos por cada 10. Hay niños afectados: se contabilizan 239 menores de entre 0 y 9 años diagnosticados con tuberculosis.

Escuintla es el departamento con más reportes de casos, por delante de Suchitepéquez y Retalhuleu.

La médica infectóloga Iris Caszali, del Hospital Roosevelt, explica que la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. La transmisión principal es a través del aire, cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Esta ataca principalmente los pulmones, pero un diagnóstico tardío puede afectar otros órganos.

Información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informa que la vacuna BCG previene la tuberculosis. Esta se aplica en las primeras horas de vida o antes de que la persona cumpla un año.

Pese a la baja ejecución que se tiene en el programa para atender y controlar la enfermedad, Meléndez señala que no hay desabastecimiento de insumos, ni de pruebas de diagnóstico ni de medicamentos para tratamientos.

El aumento de casos de tuberculosis en el país se debe a que más personas son diagnosticadas a tiempo, gracias al uso de metodologías como pruebas moleculares rápidas, que permiten un diagnóstico temprano y más certero.

Además, Salud Pública tiene unidades portátiles para realizar radiografías de tórax a escala comunitaria y en los centros privados de libertad para evaluar a los internos. Las radiografías llegan a una base de datos que proporciona lecturas preliminares sobre el estado de los pulmones de los pacientes y permite acercarse al diagnóstico, según Meléndez.

VIH en aumento

El otro programa con baja ejecución es el de prevención y control de ITS y VIH/sida, que tiene un presupuesto vigente de Q158.6 millones, pero cuyo gasto al cierre de mayo llegó al 18.02%.

Con respecto a las ITS, el diagnóstico de casos va en aumento, y la tasa lo refleja: en el 2024 se infectaron 293.4 personas por cada 100 mil habitantes, y en el 2025 la cifra pasó a 310.5 por la misma cantidad de personas. El 89% de los casos se registra en mujeres, según datos oficiales.

Por otro lado, el informe de vigilancia epidemiológica del VIH en Guatemala muestra que en ocho años hubo un incremento del 85.35% en los nuevos casos de la enfermedad, como lo indica el registro entre el 2018 y el 2025.

En el primer trimestre de este año se reportan 541 nuevos contagios. El 80% de los pacientes reside en Guatemala, Petén, Alta Verapaz, Escuintla y San Marcos, mientras que el 39% de los casos tiene un diagnóstico avanzado.

La información de Salud da cuenta de que hay 40 casos en población de entre 15 y 19 años diagnosticada con VIH, lo que representa el 7% del total del registro. El 83.7% de los infectados está en el grupo de entre 20 y 49 años.

De acuerdo con el informe de vigilancia epidemiológica, la transmisión del VIH se mantiene vigente en el país y el alto porcentaje de cuadros avanzados es un síntoma de diagnóstico tardío por falta de tamizaje.

Para ambos casos —las ITS y el VIH—, las recomendaciones de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud son fortalecer las acciones de prevención y el diagnóstico temprano.