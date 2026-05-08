Seis hospitales públicos están a un paso de agotar presupuesto para compra de medicamentos

El Ministerio de Salud distribuyó este año Q6 mil 791.9 millones entre los 46 hospitales que conforman la red pública de servicios, y Q556.9 millones son para adquirir productos medicinales y farmacéuticos, lo que representa el 8.2% del presupuesto, según un reporte del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas, al pasado 4 de mayo.

Los recursos destinados a medicamentos se ubican en el renglón 266, y la ejecución promedio en este rubro asciende al 49.6%, con lo cual se habría erogado cerca de la mitad de los fondos en el primer cuatrimestre del 2026.

Al hacer un acercamiento a cada unidad ejecutora ―hospital―, hay seis que están a un paso de agotar el presupuesto para adquirir medicinas, pues el gasto supera el 90%, y de no recibir una inyección monetaria en el corto plazo, el riesgo de desabastecimiento es latente.

La asignación en el renglón 266 es baja en dichos centros, pero en tres el monto no supera el millón de quetzales. En este caso están el Hospital de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, que tiene un presupuesto de Q369 mil 911 para productos medicinales y farmacéuticos, y la ejecución es del 93.18%.

El Distrital Sayaxché, Petén, aparece con Q786 mil 592 y el gasto alcanza el 90.96%. Pero la situación más crítica es la del nosocomio de Santa Bárbara, Izabal, que de los Q811 mil 382 ya ejecutó el 99.68%.

Tienen una asignación mayor el Departamental de Totonicapán, con Q3 millones, pero ya gastó el 99.79%; el de Barillas tiene Q1.1 millones y la ejecución es del 97.3%, y el Tipo 1 Tecpán Guatemala aparece con Q1.3 millones y lo gastado asciende al 98.5%.

Contrario a los que tienen menos fondos y una alta ejecución, están los dos hospitales de referencia: el General San Juan de Dios, cuyo presupuesto para adquirir medicamentos es de Q103.9 millones y ha ejecutado el 44.17%. El otro es el Roosevelt, con Q202.8 millones, y lo gastado no supera el 30%.

Los otros nosocomios con mayor asignación son el Regional de Occidente, en Quetzaltenango, con Q45.5 millones, y el de Escuintla, con Q20.6 millones; el gasto registrado es del 32% y 34.99%, respectivamente.

¿Riesgo de desabastecimiento?

El desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos es un mal crónico, que se debe principalmente a la baja asignación presupuestaria, la cual no permite mantener existencias de productos acordes con la demanda de atención a la población.

Según fuentes consultadas de los nosocomios que están por alcanzar el 100% de ejecución en el renglón 266, este año trabajan con el mismo presupuesto del 2025, por lo que requerirán una ampliación de fondos al Ministerio de Salud.

Jimmy Chaclán, del Departamento de Comunicación del Hospital Departamental de Totonicapán, señala que ya iniciaron los procesos para solicitar Q8 millones como recursos adicionales para compra de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, lo que les permitirá tener productos para el resto del año. Por el momento están abastecidos.

El hospital atiende a unas 400 personas al día entre consultas externas en distintas especialidades y emergencia ―tiene tres unidades de intensivo para adultos, neonatos y pediatría―.

Otro caso es el del nosocomio Distrital Sayaxché, Petén, donde hay medicamentos, pero está pendiente el pago a los proveedores que los abastecieron durante el primer cuatrimestre del año. Marlon Folgar, gerente financiero, indica que los Q786 mil 592 que tenían para cubrir este rubro ya se agotaron y que la deuda alcanza el 100% del presupuesto asignado.

“Son muchos proveedores a los que se les adeuda, porque ya nos abastecieron. No somos el único hospital que pedirá una ampliación presupuestaria; en mayo todos empiezan a pedir más recursos”, dice Folgar.

El incremento solicitado oscilaría entre Q5 millones y Q6 millones no solo para comprar medicamentos, sino también insumos médico-quirúrgicos y reactivos de laboratorio, pero se realizan las proyecciones para establecer si los fondos serán suficientes para cubrir los suministros hasta diciembre.

Folgar menciona que, sin esa inyección económica, las casas comerciales les recortarían el crédito y ya no les proveerían de los insumos que necesitan para atender a la población. Confía en que los recursos adicionales sean entregados entre junio y julio próximos.

En el 2025 también solicitaron una inyección de fondos y eso les permitió tener suministros hasta febrero de este año. Por el momento, el abastecimiento de insumos médico-quirúrgicos es del 93%, y el de medicamentos llega al 90%.

La doctora Carmen Elena Henry, directora del Hospital de Ortopedia y Rehabilitación Dr. Jorge Von Ahn, señala que las compras de medicamentos que han realizado les permiten estar abastecidos durante ocho meses, lo cual es cubierto con modificaciones internas en su presupuesto. En el momento en que los recursos sean insuficientes, solicitarán una ampliación al Ministerio de Salud en el último mes del cuatrimestre del año.

Nuria Mejía, de la Coordinación de Oenegés y Cooperativas (Congcoop), señala que en los hospitales donde ya agotaron más del 90% de los recursos para compra de medicamentos se corre el riesgo de desabastecimiento en los siguientes meses.

Agrega que el Ministerio de Salud debe prestar atención a estos hospitales y garantizar que las bodegas no se queden vacías, pues sería “fatal” para la población llegar a ese extremo, ya que pone en aprietos a las familias que deben comprar los insumos y medicamentos para que sus parientes reciban atención. Esto, considera, incrementa el gasto de bolsillo, que estudios nacionales estiman en 52.2%.