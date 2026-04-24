Servicios de salud comienzan procesos para sustituir a médicos cubanos

La colaboración de la Brigada Médica Cubana en el país debía finalizar en el 2027, según el acuerdo firmado entre las autoridades de Salud de Guatemala y Cuba. Sin embargo, el documento indica, en el artículo 9, que cualquiera de las partes podía decidir el retiro del personal antes del tiempo establecido; Guatemala optó por hacerlo a partir de este año.

En febrero pasado, el ministro de Salud, Joaquín Barnoya, indicó que el proceso de retiro de la brigada comenzó en el 2025 y que la salida de los brigadistas sería progresiva, conforme concluyeran su tiempo de misión en los servicios.

Cartas entre los encargados del Departamento de Administración y de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud, a las que Prensa Libre tuvo acceso, muestran que el 5 de enero de este año se iniciaron las gestiones para la compra de boletos aéreos para 403 profesionales cubanos en la ruta Guatemala-La Habana, sin retorno. También se solicitó la adquisición de 11 pasajes más para personal que terminó su misión durante el 2024.

Según el acuerdo de colaboración, parte de la responsabilidad del Ministerio de Salud es cubrir el transporte o boleto aéreo de cada brigadista al terminar la misión en Guatemala. Sin embargo, 93 médicos cubanos que terminaron su misión en el país, saldrán en abril, y la cartera informó que la Embajada de Cuba hizo “un convenio” con empresarios guatemaltecos para la compra de los pasajes.

Se indicó que en agosto se irá otro grupo, con lo que dejarán Guatemala de manera gradual.

Las autoridades han dicho que cada unidad ejecutora debe hacerse cargo de la contratación de personal guatemalteco para cubrir los puestos que dejan los miembros de la brigada. En algunos servicios, el proceso ya comenzó.

En marcha

Marina Floridalma Méndez Saravia, directora del Hospital de Joyabaj, Quiché, indicó que en la institución están asignados cuatro miembros de la brigada cubana, entre ellos un anestesiólogo que saldrá del país a finales de abril, y los otros tres —una internista, un cirujano y un laboratorista— concluirán su servicio en diciembre.

Agregó que ya se tiene al sustituto del médico que saldrá en las próximas semanas y que ya se inició el proceso de convocatoria para contratar a los profesionales que llenarán los demás puestos.

Desde hace aproximadamente 15 años, el Hospital de Joyabaj ha contado con el apoyo de médicos cubanos de distintas especialidades para atender a la población. Al inicio eran más de 30 y, conforme se retiraban del país al término de su misión, fueron sustituidos por personal guatemalteco.

Al principio no fue sencillo llenar esos espacios debido a la lejanía y dificultad de acceso a las comunidades, así como a los bajos salarios, que no resultaban atractivos para los médicos nacionales.

Méndez Saravia señaló que las contrataciones del personal que cubrirá las vacantes de los cubanos se realizan en el renglón 182, y los salarios van de Q11 mil a Q17 mil, según la especialidad.

“Cada unidad ejecutora tiene que tramitar su presupuesto, sacar sus convocatorias y hacer los procesos de gestión que corresponden para poder sustituirlos”, dijo la directora del Hospital de Joyabaj.

De acuerdo con el convenio, los miembros de la brigada reciben un estipendio mensual de Q7 mil, al que se suma el pago de vivienda y otros servicios.

Benjamín Contreras, director interino de la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) de Playa Grande, Ixcán, Quiché, indicó que en el área hay 13 médicos de la brigada cubana, entre medicina general, obstetricia y pediatría, y que se retirarán del país por grupos; este fin de semana se irán cuatro.

“Ya tenemos una base de datos de personal médico a quienes les hemos enviado las convocatorias para ver si retoman estos cargos, pero todavía no tenemos una propuesta directa de los profesionales”, dijo Contreras. Por el momento, las plazas quedarán vacantes mientras se contrata a doctores guatemaltecos.

Pero el reto se vuelve mayor, no solo por los salarios que no resultan atractivos, sino porque los candidatos prefieren trabajar en cabeceras municipales, donde hay mejores condiciones, que ir a zonas rurales. A esto se suma la falta de médicos especialistas en el país, pues estos optan por abrir su propio consultorio.

En Ixcán, el Centro de Atención Integral Materno Infantil (Caimi) funciona como un hospital distrital con 66 camas y opera las 24 horas, pero no cuenta con un edificio adecuado, por lo que en una zona militar se acondicionaron búngalos para la consulta externa, encamamiento y área de laboratorio para atender a la población.

De acuerdo con información del Ministerio de Salud, en el 2025 había 74 médicos cubanos asignados a servicios en Quiché, departamento que concentraba la mayor cantidad de brigadistas, distribuidos en Ixcán, Joyabaj, Nebaj y Uspantán.

En los servicios de salud de Totonicapán hay asignados 10 médicos familiares y una anestesióloga de la brigada cubana. Luis Alfonzo Xalix Say, director de la DDRISS del departamento, indica que ya trasladó al ministerio el plan para la sustitución de este recurso humano por profesionales guatemaltecos, en el que, además, se solicita una ampliación presupuestaria para el pago de dicho personal.

Xalix Say coincide en que el reto principal es encontrar médicos nacionales dispuestos a trasladarse a las áreas rurales, donde estaban ubicados los médicos cubanos y donde las limitaciones son muchas.

Impacto

El diputado José Chic indica que, pese a que los brigadistas ya están dejando el país, la cartera aún no tiene claridad sobre cómo suplirá a todos los brigadistas en los hospitales, centros y puestos de salud.

Hay servicios en los que el 90% de los profesionales son cubanos, por lo que asegura que su salida del país afectará la atención a la población más vulnerable y que el impacto se notará en las próximas semanas.

Por otro lado, las autoridades de Salud también han planteado que los practicantes de la carrera de Medicina apoyarán para suplir las vacantes que dejen los médicos cubanos. Este año son mil 400 los estudiantes que desarrollarán el ejercicio profesional supervisado (EPS) en los servicios públicos.