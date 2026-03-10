Estudiantes de medicina cubrirán plazas que dejan médicos cubanos en Guatemala

Este año, mil 400 estudiantes de Medicina realizan el Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) en los servicios públicos, y para el Ministerio de Salud son una opción para suplir a los médicos cubanos que saldrán del país, luego de que la cartera no renovara el acuerdo de cooperación con Cuba.

Salud indicó que el reemplazo del personal cubano será progresivo, y que cubrir esos espacios “no recaerá únicamente” en los epesistas; sin embargo, aún no define la cantidad de estudiantes que designará para atender cada puesto que quedará vacante.

Por otro lado, señaló que ha definido un plan para incorporar de manera escalonada a personal nacional en esos espacios que estarán vacíos, además de reorganizar el recurso humano actual en la red para no desatender a la población. La estrategia también contempla mejores incentivos para quienes ocupen plazas de difícil acceso.

Son 412 los médicos cubanos que ya no apoyarán en los servicios de salud pública del país, entre ellos especialistas en ginecología, medicina interna, anestesiología, pediatría, cirugía, ortopedia y medicina general integral, además de personal de enfermería y técnicos de laboratorio clínico y de rayos X. El 80% ha trabajado en ocho departamentos y 40 profesionales en el departamento de Guatemala.

El diputado José Chic, de la bancada Vos, señaló que, con la salida de la Brigada Médica Cubana del país, el Ministerio de Salud debió tener con antelación un plan de transición para cubrir con recurso humano guatemalteco los servicios que dejan los profesionales cubanos, médicos con distintas especialidades.

Agregó que recurrir a los epesistas no resolverá la problemática en los servicios de salud pública, pues el EPS es temporal y no hay garantía de continuidad de la atención a la población. Por otro lado, son estudiantes.

“Es preocupante la situación, pues no hay un plan de intervención; ni siquiera hay un tema presupuestario, ya que lo que ha emitido el Ministerio de Salud es una circular en la que pide a los directores de los hospitales que hagan readecuaciones presupuestarias internas para la contratación del personal, cuando debió haber hecho todo esto desde varias semanas atrás”, dijo Chic.

Además, mencionó la necesidad de tener un nuevo acuerdo que regule los EPS de manera permanente, ya que no se puede depender de un artículo dentro de la ley del presupuesto anual para entregar el apoyo a los epesistas.

En lo que respecta al EPS de la carrera de Medicina, los estudiantes deben realizar la práctica hospitalaria urbana y rural en los servicios que se les asignen.

Apoyo económico

Para esta nota no se obtuvo información directa sobre cuánto se pagaba a cada médico cubano por sus servicios en el país; sin embargo, la cartera de Salud informó a Prensa Libre en el 2025 que cada miembro de la brigada cubana tenía un estipendio mensual de Q7 mil.

Este año, los epesistas recibirán una bolsa de estudios por parte del ministerio equivalente al salario mínimo mensual para actividades no agrícolas fijado en el 2024, lo cual quedó normado en el artículo 28 del Decreto 3-2026, por medio del cual el Congreso de la República aprobó la ampliación presupuestaria para el presente año. Se estableció que quienes hagan su práctica en el departamento de Guatemala recibirán Q3 mil 384.59, y quienes estén en el resto del país, Q3 mil 227.82.

Con esta reforma se modifica el apartado 140 del Decreto 36-2024, que contemplaba la bolsa de estudios únicamente para los estudiantes de Medicina, Ciencias de la Salud y Ciencias Médicas. Este año, el beneficio se extiende a epesistas de Ciencias Químicas y Farmacia, Odontología y Químicos Biólogos, así como a quienes realicen prácticas de interino fijo e interno rotario en hospitales urbanos y rurales.

El artículo agrega que se entregará “sin discriminación”, tanto a estudiantes de los distintos centros de la Universidad de San Carlos de Guatemala como de las universidades Rafael Landívar, Mariano Gálvez, Da Vinci, Mesoamericana y Panamericana.

Firma de contratos

Con la incorporación de epesistas de otras carreras, son mil 695 los que deben recibir la bolsa de estudios por parte del Ministerio de Salud.

La semana pasada, un primer grupo de universitarios que este año realiza su EPS en los servicios públicos comenzó a firmar los contratos para recibir el beneficio. El desembolso podría llegar en mayo, según cálculos del Ministerio.

Marco Tulio Vega, director de Formación de Salud de la cartera, dijo durante una citación con Chic que ya están procesados 774 expedientes de epesistas de distintas carreras y casas de estudios superiores, que también incluyen internos fijos de los hospitales de Coatepeque, San Marcos y Retalhuleu.

Un segundo grupo de 921 estudiantes está en proceso de revisión de expedientes, que deben analizarse para establecer si cumplen con los requisitos previos a la firma del contrato. Dado el tiempo que esto conlleva, el desembolso estaría llegando a las cuentas de los epesistas a mitad del año.

El Ministerio de Salud señala que, con el pago de la bolsa de estudios, se reconocen los meses de práctica de los estudiantes en cada uno de los servicios públicos; por lo tanto, cuando este se realice será retroactivo a partir de la fecha en que comenzó.

Cabe recordar que en los últimos años los fondos han llegado con varios meses de atraso a los epesistas, lo que para muchos complica el pago de hospedaje, alimentación, transporte o servicio de telefonía, ya que son asignados a lugares que están lejos de su lugar de origen, según han denunciado en reiteradas ocasiones.