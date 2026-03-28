Salud ejecuta menos del 1% del presupuesto para atención del cáncer ¿en qué se invirtieron los recursos?

Este año, el Ministerio de Salud dispone de un presupuesto vigente de Q473 millones para el programa de Servicios de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico, destinado para la atención de pacientes con cáncer. Hasta el 19 de marzo pasado, la ejecución no llegaba ni al 1%, según datos del Ministerio de Finanzas (Minfin).

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) del Minfin se han ejecutado Q4.6 millones, un 0.99% del total.

“No ejecutar el presupuesto es incumplir con la ley, afecta directamente a las personas con cáncer porque tienen menos acceso a tratamiento, pero también afecta la prevención y el diagnóstico oportuno que salva muchas vidas”, menciona Mirna Montenegro, directora del Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (Osar).

La normativa a la que Montenegro hace referencia es la Ley de Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024), que fue aprobada de urgencia nacional en marzo del 2024, con el fin de brindar atención integral a los pacientes oncológicos y promover acciones para prevenir la enfermedad.

La organización Voz x el cáncer también ve atrasos en la ejecución y menciona que hay desabastecimiento de medicamentos para atender a los pacientes, situación que se ha “normalizado”, y que el argumento de las autoridades son los procesos engorrosos de la Ley de Contrataciones del Estado, pero ni el Ejecutivo ni el Legislativo trabajan en un cambio.

“Los pacientes con cáncer son cada día más, y el personal médico especializado, de enfermería y administrativo sigue siendo el mismo. Los servicios están sobrepoblados de pacientes terminales, y las unidades de cuidados paliativos tampoco tienen los medicamentos específicos —se concentran en el área central—”, dice una representante de la organización.

Agrega que la problemática podría mejorar con eficiente ejecución del presupuesto que Salud tiene asignado para atender a los pacientes.

Presupuesto del 2025

El Osar ha monitoreado el uso de los fondos destinados a la atención de enfermos oncológicos desde el 2024, cuando la ejecución llegó al 19%. Entonces, el Ministerio de Salud recibió Q600 millones para el programa, que llegaron de manera tardía —septiembre—. La baja ejecución, según explicaron las autoridades en esa oportunidad, se debió a que los procesos de licitación y cotización son tardíos.

Para el 2025, la cartera tuvo Q474.4 millones, y de nuevo el gasto fue deficiente: se ejecutaron Q247.5 millones (52.17%) y no se utilizaron Q226.9 millones, según reporte del Sicoin.

El informe Monitoreo al financiamiento para la atención del cáncer, de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), que analizó el presupuesto que Salud tuvo para la atención del cáncer, señala una “mejora” en la ejecución para el cierre del 2025, pues en junio del año pasado esta era del 8%.

Sin embargo, indica que el “gasto sigue siendo limitado”, comparado con la necesidad de atención que requieren los pacientes oncológicos y lo que la ley establece.

En septiembre del 2025, la cartera hizo una reasignación de los recursos y redujo Q134.9 millones a la Dirección Administrativa, y transfirió Q89.4 millones a las Direcciones Departamentales de Redes Integradas de Servicios de Salud (DDRISS) y a varios hospitales.

Pese a que la Dirección Administrativa tuvo menos recursos, no logró mejorar la ejecución, pues de Q100.3 millones únicamente gastó Q3.8 millones (3.8%). Mientras que los 24 hospitales que conforman la red pública de atención oncológica recibieron Q284.6 millones y gastaron en promedio el 50%.

Con base en lo anterior, el informe concluye que “los procesos centralizados de compra son el principal cuello de botella del programa”, tanto en la adquisición de medicamentos, como de equipo y suministros médico-quirúrgicos.

Montenegro refiere que los hospitales con unidades oncológicas tuvieron más recursos. Los que menos ejecutaron fueron: Roosevelt, con Q168 millones, que solo gastó el 47.9%; El Progreso, con Q514 mil 650, que devengó el 23.04%, y el de Tiquisate, que contaba con Q1.1 millones, gastó el 23.46%.

Al otro extremo estuvo el Hospital General San Juan de Dios, al que se le asignaron Q46.3 millones y ejecutó el 99.96%.

Atención primaria

Del presupuesto que Salud tuvo el año pasado para el cáncer, distribuyó Q89.4 millones en 39 DDRISS, de los cuales únicamente se ejecutaron Q54.9 millones (61.3%). Por lo que Q34.5 millones no llegaron a la población.

Las DDRISS de Guatemala Nororiente fue la que más recursos tuvo: Q9.4 millones, y solo gastó Q3.4 millones (36.29%). La de Escuintla contó con Q12.6 millones y ejecutó Q5.5 millones (44.03%).

Ante el bajo gasto, el informe señala las limitaciones para administrar los fondos que las DDRISS reciben, y que el principal “desafío” es la subejecución de los recursos centralizados y asegurar que las unidades con mayor presupuesto mejoren la capacidad de gasto, pues no hacerlo limita la respuesta institucional para dar tratamiento a pacientes con cáncer.

Montenegro es del criterio de que la asignación del presupuesto debe definirse según las prioridades de atención, para lo que se necesita un plan nacional de cáncer en adultos, pediátrico y de enfermedades crónicas no transmisibles, como lo establece el Decreto 7-2024.

¿En qué se gastó en el 2025?

De acuerdo con el monitoreo, el año pasado se gastaron Q147.4 millones en productos medicinales y farmacéuticos, y los principales ejecutores fueron los hospitales Roosevelt y San Juan de Dios.

Otros Q14 millones se ejecutaron en el renglón de útiles menores, suministros e instrumentos médico-quirúrgicos, de laboratorio y cuidados de la salud, monto que el informe indica es “insuficiente” para cubrir las necesidades en los servicios de salud.

En concepto de mobiliario y equipo médico-sanitario y laboratorio se devengaron Q16 millones.

“Los recursos se concentran en gasto operativo, mientras los rubros de inversión, equipamiento y tecnología permanecen rezagados”, es una de las conclusiones del informe, y que el comportamiento presupuestario del 2025 confirma que la principal limitación del programa de atención al cáncer no es la disponibilidad de recursos, sino su baja capacidad de ejecución.

Se solicitó al Ministerio de Salud una explicación sobre la baja ejecución del presupuesto destinado a Servicios de promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento oncológico, pero al cierre de la edición no respondió.