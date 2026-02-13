Salud y Taiwán acuerdan construir hospital contra el cáncer en zona 13

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, y la embajadora de China Taiwán en Guatemala, Vivia Chang, firmaron este 13 de febrero un convenio para la construcción del Hospital especializado contra el cáncer, que contará con dos aceleradores lineales para dar radioterapia a pacientes oncológicos.

En marzo del 2024 se aprobó el Decreto 7-2024, Ley para la atención integral del cáncer, que en el artículo 24 establece la creación del primer centro asistencial público especializado contra la enfermedad en el país, que deberá contar con una unidad de radioterapia.

Dos años después y sin que aún se tenga el reglamento de la normativa, se firma el convenio para la construcción del hospital, que se ubicará en un terreno de la zona 13 capitalina.

Barnoya indicó que en el 2024 un equipo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) visitó Guatemala para realizar un estudio IMPaCT (Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y la Tecnología) para conocer la atención contra el cáncer en el país y evidenció que el principal problema del tratamiento de la enfermedad es el acceso a radioterapia, y que el sistema de salud pública no cuenta que el equipo para administrarla a los pacientes.

El convenio que se firmó con China Taiwán ayudará a cerrar esa brecha de acceso de atención con la construcción del hospital que estará equipado con dos aceleradores lineales.

“Por fin Guatemala tendrá acceso a radioterapia en el sistema público, esto además reducir las largas listas de espera, que actualmente padecen nuestros pacientes de cáncer, garantizará radioterapia de alto nivel, de calidad y humana”, dijo el ministro de Salud.

Agregó que el convenio también incluye capacitación del personal que trabajará en el hospital especializado.

La embajadora Vivia Chang indicó que este proyecto “ha sido cuidadosamente planificado”, y que se estructura en tres partes: la primera es el diseño y construcción del hospital, que será una infraestructura hospitalaria moderna, funcional, sostenible y con estándares internacionales; la segunda etapa será el equipamiento integral del nosocomio con énfasis en radioterapia; y la tercera será la capacitación y formación de personal especializado en oncología, que incluye técnicos, enfermeros y médicos.

“Este proyecto representará esperanza, vida y mejores oportunidades de atención para miles de guatemaltecos y de las familias, al tiempo que fortalece el sistema nacional de salud”, dijo Chang.

Por su parte el presidente Bernardo Arévalo indicó que la aprobación de la Ley de atención integral del cáncer marcó el inicio de un compromiso del Estado para enfrentar una de las enfermedades que más impacta a la población.

“Hoy reafirmamos esa voluntad política convirtiendo la ley en acción concreta, mediante la cooperación técnica y financiera que fortalece nuestra capacidad institucional y que amplía el acceso a servicios especializados”, indicó Arévalo.

Agregó que el hospital especializado contra el cáncer “es una meta prioritaria” de su Gobierno, y que será un espacio integral para la atención, diagnóstico temprano, tratamiento, investigación y acompañamiento social.

Sobre el hospital

Barnoya indicó que el Hospital especializado contra el cáncer se construirá en la zona 13, en un terreno que cumple con los requisitos establecidos y que está en un punto de fácil acceso.

El inicio de la construcción dependerá de cuándo el Ministerio de Salud consiga las licencias correspondientes, y de la licitación de la obra, proceso que está a cargo de China Taiwán.

El proyecto es llave en mano, con lo que Taiwán entregará el hospital completamente equipado y funcionando, dijo el ministro de Salud.

Documentos a los que tuvo acceso Prensa Libre indican que el terreno donde se construirá el Hospital especializado contra el cáncer se ubica en la 8a. calle, entre 10a. y 15 calles, zona 13 capitalina. El inmueble colinda con el Aeropuerto Internacional La Aurora; el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh); el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y la Liga contra el Cáncer.

En mayo del 2025, el Ministerio de Salud solicitó la adscripción de una fracción de dicho terreno, que mide 11 mil 419.03 metros cuadrados, y es parte de una finca propiedad de la Nación.

El Departamento de Investigación del Patrimonio del Estado inspeccionó el inmueble y en el informe estableció que la topografía es plana y que existen seis módulos construidos en ese espacio.

Con es información, la Dirección de Bienes del Estado, del Ministerio de Finanzas Públicas, señaló que era procedente adscribir una fracción del terreno a favor del Ministerio de Salud para la construcción y funcionamiento del hospital, con la salvedad de que el espacio solo podrá utilizarse para dicho fin.

Según información previa de la cartera, el terreno está valorado en Q49 millones.