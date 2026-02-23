Sin fondos de Salud, el INCAN advierte riesgo en atención a pacientes con cáncer

Cada mes, unas dos mil personas con cáncer llegan al Instituto de Cancerología y Hospital Dr. Bernardo del Valle S. (INCAN) para someterse a tratamientos de radioterapia, quimioterapia y otros procedimientos que no se ofrecen en los hospitales a cargo del Ministerio de Salud. La atención para los pacientes está en riesgo, pues la cartera aún no traslada los fondos a la institución.

En el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado (Decreto 3-2026) se asignaron Q170 millones a la Liga Nacional contra el Cáncer, que trabaja por medio del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN). Estos recursos, financiados por el Ministerio de Salud, permitirán brindar atención integral a dos mil 660 personas mediante radioterapia, quimioterapia, braquiterapia, cirugías, tomografías y medicamentos, entre otros tratamientos.

De acuerdo con Amílcar Vinicio Brabatti Mejía, vicepresidente de la institución, los fondos no han sido entregados y la cartera aún no aprueba el plan de trabajo del que depende la firma del convenio para proseguir con la atención a los pacientes oncológicos referidos por el ministerio.

Este año son Q28 millones los que no han recibido, correspondientes a enero y febrero, para cubrir los servicios integrales ya realizados.

“Estamos ante una necesidad urgente de que se apruebe el convenio para que nos otorguen los fondos y así poder atender a los pacientes de manera integral”, indicó Brabatti Mejía.

Solo con tratamiento de radioterapia, el año pasado atendieron mensualmente a 90 pacientes referidos del Hospital Roosevelt, 60 del General San Juan de Dios y 50 del resto de hospitales nacionales. Sin embargo, la cantidad de personas trasladadas desde servicios en la provincia aumentó y los fondos resultaron insuficientes.

El vicepresidente de la Liga señaló que en años anteriores, para esta fecha, el ministerio ya había aprobado el plan de trabajo, pero ahora han puesto “una serie de lineamientos de algo que se ha venido trabajando por años, y quieren cambiar las reglas”, lo que ha atrasado los procesos.

El pasado 20 de febrero, el diputado Bequer Chocooj, del bloque Cabal, sostuvo una reunión con el viceministro Administrativo y Financiero del Ministerio de Salud, Juan Carlos Oxom, y representantes de distintas entidades que prestan servicios a la cartera, entre ellas el INCAN. En esta se estableció que los convenios se firmarán en los próximos días.

Deuda del 2025

Además de los fondos correspondientes al 2026 que Salud no ha trasladado a la Liga Nacional contra el Cáncer, tampoco ha pagado Q23 millones por servicios prestados el año pasado.

Brabatti Mejía indicó que, en el 2025, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) presentó un amparo contra el Ministerio de Salud con el propósito de garantizar la cobertura de pacientes oncológicos por parte del INCAN, pues la institución carecía de fondos económicos para atender a los pacientes referidos.

El 10 de noviembre del 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó el amparo provisional a la PDH y, en la resolución, ordenaba a la cartera ejecutar todas las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar el suministro inmediato y continuo de atención médica especializada a enfermos de cáncer.

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, apeló la decisión de la CSJ, pero la acción fue rechazada.

El 10 de diciembre, la Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer, al ratificar un amparo otorgado por la CSJ.

Pese a la resolución de la Corte, el ministerio no ha cancelado los Q23 millones que adeuda a la Liga Nacional contra el Cáncer, según Brabatti Mejía. De esa cuenta, analizan solicitar la debida ejecutoria del amparo para la entrega de los fondos.

“Se han negado a darnos esos Q23 millones que nos adeudan, pese a que ya les enviamos todas las facturas y la documentación de soporte que sustenta la prestación del servicio”, indicó el vicepresidente de la institución.

Agregó: “Estamos ante la necesidad de solicitar al procurador que pida la debida ejecutoria del amparo; si no, lo requeriremos nosotros”.

Los Q23 millones que les adeudan son necesarios para la compra de equipo, materiales e insumos para continuar con la atención a los pacientes, señaló el entrevistado.

Con respecto a dicho pago, el Ministerio de Salud informó que se "dio cumplimiento al convenio suscrito, efectuando el desembolso de Q100 millones conforme a lo establecido en el Decreto 36-2024, en apego a las disposiciones legales y presupuestarias vigentes".

Por otro lado, sobre el traslado de los Q170 millones que fue asignado este año a la Liga Nacional Contra el Cáncer, la cartera refiere que se hicieron observaciones al Plan de Trabajo 2026 presentado por la institución y que las mismas "no han sido subsanadas", y que cuando se cumpla con los requerimientos técnicos y administrativos establecidos, entonces, se continuará con el proceso para la entrega de los fondos.