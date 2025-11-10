CSJ ordena al Ministerio de Salud garantizar atención médica continua a pacientes con cáncer

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera, quien denunció supuestas deficiencias del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) en la atención a personas con enfermedades oncológicas.

En su resolución, la CSJ ordenó al MSPAS ejecutar todas las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar el suministro inmediato y continuo de atención médica especializada a pacientes con cáncer.

Los beneficiarios son personas referidas a instituciones como la Liga Nacional contra el Cáncer y el Hospital Dr. Bernardo del Valle S., del Incan, que prestan servicios por contrato con el Estado.

El fallo establece que el Ministerio de Salud deberá ampliar la cobertura de servicios oncológicos, incluyendo la contratación de personal médico especializado, el abastecimiento de medicamentos, insumos y métodos diagnósticos adecuados. Estas medidas deberán atender las nuevas demandas del sistema nacional de salud.

Además, la CSJ fijó un plazo de 15 días hábiles para que el MSPAS remita un informe detallado sobre las acciones realizadas en cumplimiento del amparo, bajo apercibimiento de ley. A partir de ese informe, la entidad deberá entregar reportes cada 15 días sobre el avance de las gestiones emprendidas.

Córdoba promovió el recurso en representación de pacientes que no han recibido tratamiento adecuado, a pesar de estar referidos oficialmente por el sistema público de salud.