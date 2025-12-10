CC confirma que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este miércoles 10 de diciembre que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer, al ratificar un amparo otorgado en noviembre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



El caso llegó a la CC porque el propio Ministerio de Salud apeló la resolución de la CSJ, pero la acción fue rechazada.

Con esta resolución, la CC reafirma un amparo concedido al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera.



El 10 de noviembre pasado, la CSJ otorgó el amparo provisional al funcionario, quien denunció supuestas deficiencias del Ministerio de Salud en la atención a personas con enfermedades oncológicas.

En su fallo, la CSJ ordenó ejecutar todas las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar el suministro inmediato y continuo de atención médica especializada a pacientes con cáncer.



Los beneficiarios son personas referidas a instituciones como la Liga Nacional contra el Cáncer y el Hospital Dr. Bernardo del Valle S., del Incan, que prestan servicios por contrato con el Estado.

El procurador promovió el recurso en representación de pacientes que, según denuncias, no han recibido tratamiento adecuado, pese a estar referidos oficialmente por el sistema público de salud.

