CC confirma que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer

Justicia

CC confirma que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer

La Corte de Constitucionalidad confirmó un amparo otorgado en noviembre por la Corte Suprema de Justicia a favor de pacientes con cáncer.

y

|

time-clock

La Corte de Constitucionalidad resuelve a favor de pacientes con cáncer. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó este miércoles 10 de diciembre que el Ministerio de Salud debe brindar atención a pacientes con cáncer, al ratificar un amparo otorgado en noviembre por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).


El caso llegó a la CC porque el propio Ministerio de Salud apeló la resolución de la CSJ, pero la acción fue rechazada.

Con esta resolución, la CC reafirma un amparo concedido al procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdoba Herrera.

El 10 de noviembre pasado, la CSJ otorgó el amparo provisional al funcionario, quien denunció supuestas deficiencias del Ministerio de Salud en la atención a personas con enfermedades oncológicas.

EN ESTE MOMENTO

Sede del TSE en la Ciudad de Guatemala. (Foto: Hemeroteca PL)

Organizaciones piden a universidades privadas elegir a los mejores académicos para integrar la postuladora del TSE

Right
Victor Godoy, secretario SCEP, Bernardo Arevalo, presidente de la repblica, Carlos Mendoza, Segeplan participo en la reunin de Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural la reunin se llevo acabo en el palacio nacional de la cultura, participaron algunos ministros y alcaldes del pas. Fotografa Erick Avila 27/02/2024

Asíes identifica una debilidad institucional para evaluar políticas públicas

Right

En su fallo, la CSJ ordenó ejecutar todas las gestiones administrativas, financieras y presupuestarias necesarias para garantizar el suministro inmediato y continuo de atención médica especializada a pacientes con cáncer.

Los beneficiarios son personas referidas a instituciones como la Liga Nacional contra el Cáncer y el Hospital Dr. Bernardo del Valle S., del Incan, que prestan servicios por contrato con el Estado.

El procurador promovió el recurso en representación de pacientes que, según denuncias, no han recibido tratamiento adecuado, pese a estar referidos oficialmente por el sistema público de salud.

Para leer más: Quimioterapias, cirugías y transfusiones para personas con cáncer están en riesgo por saturación y falta de fondos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Douglas Cuevas

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.

Lee más artículos de Douglas Cuevas

ARCHIVADO EN:

Corte de Constitucionalidad Corte Suprema de Justicia CSJ Incan Liga Nacional contra el Cáncer Ministerio de Salud 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS