Día de la Madre impulsa envío de remesas: Guatemala recibió US$2 mil 221.4 millones en mayo

Guatemala captó US$2 mil 221.4 millones en remesas familiares durante mayo, equivalentes a unos Q17 mil millones, lo que marcó una tendencia estacional de crecimiento asociada a la celebración del Día de la Madre, según el Banco de Guatemala (Banguat).

Álvaro González Ricci, presidente del banco central, explicó el viernes 5 de junio que mayo es una fecha estacional en la que se registra un mayor volumen de transferencias y que posteriormente el indicador disminuye para retomar su comportamiento habitual.

Las cifras muestran que, al comparar mayo del 2025 con mayo del 2026, se observa una caída del 2.6%. En mayo del año pasado se reportaron US$2 mil 282.1 millones, mientras que este año se registraron US$2 mil 221.4 millones. Es decir, hubo una disminución de US$60.7 millones.

A pesar de esa variación, el comportamiento acumulado refleja un crecimiento positivo del 7.5% con lo registrado en mayo.

En el período acumulado se han recibido US$10 mil 653 millones, equivalentes a unos Q81 mil 495 millones, mientras que en el mismo período del año pasado ingresaron US$8,090 millones. Esto representa una diferencia de US$2 mil 563 millones adicionales en lo que va del ejercicio.

La mayor parte de las remesas familiares se destina al consumo de los hogares beneficiarios, lo que genera actividad productiva y dinamiza la demanda interna de bienes y servicios.

La otra época con mayor flujo de remesas corresponde al último trimestre del año, asociado a las actividades decembrinas.

Las remesas representan una participación del 20% de la economía en el 2025, según la autoridad monetaria.