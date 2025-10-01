Nuevos nombramientos en Banguat y SIB en el 2026 serán clave para estabilidad financiera

Una de las elecciones de segundo grado programadas para el próximo año en el área económica será la designación del nuevo presidente del Banco de Guatemala (Banguat), quien a la vez preside la Junta Monetaria (JM) así como la elección del titular de la Superintendencia de Bancos (SIB).

El actual presidente del Banguat, Álvaro González Ricci, y el de la SIB, Saulo De León Durán, concluirán su mandato el 30 de septiembre de 2026 a las 24 horas, por lo que comenzará un proceso de relevo a cargo del presidente Bernardo Arévalo.

La elección de la autoridad monetaria es considerada el cargo más importante del área económica en Guatemala, tanto por el manejo interno de la inflación como por su relevancia ante el sistema financiero nacional e internacional, según escribió el columnista José Molina Calderón.

Por ley, el mandatario deberá realizar en septiembre de 2026 la designación para el Banguat y la SIB. En el caso de la Superintendencia, la elección se hará a partir de una terna de profesionales.

Analistas advierten riesgo de designaciones políticas

La importancia de los futuros nombramientos que realice el gobernante ya comienza a llamar la atención de analistas de centros de investigación, quienes coinciden en que deben ser personas conocedoras las que ocupen los cargos de dirección en esas instituciones, alejadas de la política partidista.

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), consideró que se trata de un asunto fundamental: contar con instituciones fuertes, regidas por normas y de carácter impersonal, que actúen de manera predecible. En ese sentido, señaló al banco central como una de las instituciones clave.

“La persona que llegue debe tener conocimientos técnicos, pero sobre todo credibilidad y confianza, de manera que pueda transmitir certeza a los agentes económicos y a los mercados”, afirmó Maul.

Agregó que debe tratarse de alguien que comprenda cómo funciona el Banguat y sus estructuras. Lo mismo ocurre con la Superintendencia de Bancos (SIB), que desempeña un papel igualmente importante dentro de la institucionalidad económica.

“Apostamos a entidades independientes y autónomas, que tengan capacidad técnica y que se mantengan lejos del apetito político que pueda existir para utilizarlas con propósitos distintos a los que fueron creadas”, aseguró.

En términos similares opinó Érick Coyoy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), quien recordó que la Ley Orgánica del Banguat no establece muchos criterios específicos para el perfil, más allá de que se trate de un profesional de las ciencias económicas o afines.

Añadió que no existe un proceso de postulación, sino que la designación corresponde al gobernante de turno.

“Toda la experiencia nos demuestra que han sido designadas personas afines a los presidentes de turno en el Banguat”, remarcó Coyoy, al adelantar que es muy probable que ocurra lo mismo el próximo año.

El analista subrayó que existe discrecionalidad en la decisión presidencial, por lo que se debe definir un perfil ideal. “Ojalá que así sea en esta ocasión. En los años anteriores siempre ha sido una persona de confianza de los presidentes. Lamentablemente, el perfil profesional no necesariamente se ha tomado en cuenta, aunque podría haber una excepción en este caso”, reiteró el investigador de Asíes.

SIB y Banguat requieren técnicos, no compromisos políticos

Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, enfatizó que desde ahora es necesario poner atención a estos procesos.

“Tradicionalmente se han tenido perfiles técnicos y expertos en temas macroeconómicos y de supervisión financiera. En la SIB hay mucho desarrollo de carrera profesional, y es un tema que la sociedad civil debería comenzar a discutir; no quisiera que se convierta en un entorno político”, declaró.

Sobre la SIB, indicó que se espera un regulador del sistema financiero, en especial en la Intendencia de Verificación Especial (IVE), que ejerce los controles contra el lavado de dinero, y advirtió que no debe ser utilizada como herramienta de investigación o persecución.

Agregó que también se requiere de una banca central que mantenga la estabilidad macroeconómica, independientemente de las demandas del Gobierno.

“Son puestos técnicos y ojalá se mantenga la tradición de colocar a personas capacitadas y no a amigos o compromisos políticos”, concluyó.