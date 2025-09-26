¿Cómo aprovechar la reducción de la tasa de interés en 4% y cuándo se verán los efectos en el sistema financiero?

Luego de más de un año de mantenerla invariable, la JM decidió reducir en 50 puntos básicos la Tasa Líder de Interés de Política Monetaria entre agosto y septiembre, por lo que el indicador quedó en 4%.

En agosto bajó 25 puntos básicos, y el mismo ajuste se aplicó en la penúltima sesión celebrada el miércoles 24 de septiembre. Por ello, el efecto de transmisión comenzará a reflejarse de manera gradual tanto para los usuarios del crédito como para los inversionistas.

La decisión fue unánime entre los integrantes de la JM, quienes valoraron el contexto local. En este destaca que el ritmo de la inflación en agosto fue de 1.17%, y se prevé un cierre del 2.50%, por debajo del límite inferior de la meta, así como una respuesta positiva y estable de varios indicadores de corto plazo.

Las autoridades explicaron que esta decisión comenzará a reflejarse para los usuarios del crédito en un periodo de seis a nueve meses —el ciclo estimado—, pero también envía un mensaje de confianza y certeza de que la inflación se mantiene bajo control.

En la serie histórica, entre 2020 y 2022 la tasa se situó en 1.75% para estimular la actividad productiva ante los efectos negativos de la pandemia. Luego, el indicador escaló hasta 5% entre finales del 2022 y finales del 2024. En 2025 se ancló en 4.50%, hasta alcanzar el actual 4% este miércoles.

Álvaro González Ricci, presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la JM, no descartó la posibilidad de un nuevo ajuste “ya que hay flexibilidad” en la última sesión programada para el próximo 26 de noviembre.

La tasa líder es el instrumento o mecanismo disponible para controlar la presión alcista de los precios a nivel general, o sea, la inflación.

Baja de tasa es favorable, pero transmisión será lenta

Fernando Samayoa Delgado, director de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), y José Estuardo Córdova, director ejecutivo de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), fijaron postura tras conocer la decisión de la Junta Monetaria (JM) y sus posibles efectos sobre los agentes económicos ante la reducción del indicador.

“Es la segunda reducción que se realiza y era predecible. En Estados Unidos no se había disminuido la tasa y ya comenzaron a bajarla, y los indicadores demuestran que se continuará entre dos a tres veces más, que es lo que certeramente se observa”, afirmó Samayoa Delgado.

Agregó que en Guatemala “se estaba sosteniendo, porque en EE. UU. no la había disminuido”. Explicó que es posible que la inflación avance un poco, pero estaría dentro del rango de protección de la economía nacional, por lo que era evidente la disminución de la tasa. “La transmisión toma su tiempo, que es natural, y lo mismo ocurre en Estados Unidos, que cuenta con varios instrumentos, pero ya comenzó una curva que es buena para el inversionista de capital o el tomador de créditos”.

Citó como ejemplo que, si en Guatemala se contara con una Ley de Valores actualizada —proyecto que está en análisis—, los mecanismos de transmisión de la tasa líder serían más eficientes en el mercado. “Si hubiera una Ley de Valores, como la que se está trabajando, ya sería un efecto más inmediato”, agregó.

Recordó que las autoridades de la banca central manejan análisis que estiman un plazo de 18 meses para el efecto completo de la transmisión de la tasa. “Por lo que las acciones que se toman hoy tienen un efecto completo”.

“Los bancos no es que vayan a bajar en 25 puntos la tasa de crédito inmediatamente, sino que es un proceso”, remarcó el directivo de la ABG.

Reducción de tasa da oxígeno a la economía

Córdova resaltó que la decisión de la Junta Monetaria (JM) envía un mensaje de confianza en que la inflación está bajo control y que existe espacio para apoyar la economía.

Reducir la tasa líder, explicó, significa “abaratar el costo del dinero”, lo cual incentiva el crédito y la inversión. “Es una señal de que un ciclo terminó y que ahora se busca dar oxígeno a la actividad productiva. Estas acciones deberían ser acompañadas por el Gobierno, en asuntos que aún están pendientes para el país, como el desarrollo de la infraestructura”, consideró.

Menores tasas darán impulso a crédito

Desde la perspectiva de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), al igual que la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), se pueden esperar algunos efectos, pero a largo plazo.

Córdova citó los siguientes posibles impactos:

Créditos más baratos y accesibles.

Mayor acceso al financiamiento, lo que incentivaría a las empresas a solicitar crédito para proyectos de inversión o capital de trabajo.

Una tasa más baja podría reducir la entrada de capital extranjero a corto plazo, lo que exige monitorear el mercado cambiario.

Sobre el impacto en la actividad productiva, el director ejecutivo de la CFG aseguró que habrá un efecto, dado que el sistema financiero es el canal natural para transmitir esta política.

Tasas más bajas, explicó, facilitan que las empresas tomen créditos, amplíen operaciones y generen empleo. Sin embargo, el impacto no es inmediato. Podría comenzar a notarse en los próximos meses, a medida que los bancos ajusten sus condiciones y los agentes económicos tomen decisiones de inversión.

Una de las recomendaciones es de aprovechar para refinanciar deudas o bien diversificar inversiones, concluyó Córdova.