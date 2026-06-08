CC frena amparos que habían suspendido la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Usac

El pleno de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo los alcances de dos amparos, uno provisional y otro definitivo, que habían suspendido la reelección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

Eso según confirmó una fuente constitucional que prefirió no ser citada, explicando que los dos proyectos de resolución que habían sido acordados la semana pasada fueron llevados nuevamente al pleno para ser firmados.

La semana anterior el pleno, pese a tener acuerdos por una mayoría de tres a dos, no firmó las resoluciones porque dos magistrados habían pedido tiempo para incluir observaciones a los proyectos de sentencia.

Hasta ahora, el grupo de oposición Usac, Dignidad y Resistencia (Usac-DIRE), así como las máximas autoridades de la casa de estudios, no han sido notificados de la reciente decisión constitucional.

Pero la fuente detalla que se tuvo que enmendar una serie de procedimientos, incluyendo una sentencia de amparo que había dejado suspendida la reelección de Mazariegos para un nuevo mandato frente a la Usac.

La disputa por la elección de rector comenzó desde las elecciones primarias a lo interno de la universidad, en donde el grupo afín al actual rector perdió en las votaciones.

El Consejo Superior Universitario (CSU) que encabeza Mazariegos, y que es cuestionado por falta de legitimidad por la permanencia de consejeros en el puesto con cargos vencidos, no acreditó a la oposición para la votación final.

El equipo legal de DIRE-USAC expone que no se pudo agotar una fase previa a los amparos por cambios a los reglamentos hechos por el CSU. (Foto Prensa Libre: Soy Usac)

Para la elección de rector, que fue el 8 de abril en Antigua Guatemala, las autoridades de la Usac excluyeron a los votantes de oposición, bajo argumentos legales y administrativos cuestionados por Usac-DIRE.

La votación final, con la exclusión de la oposición, dejó a Mazariegos como ganador para un nuevo período al frente de la Usac para el 2026-2030, pero fuentes cuestionan seriamente los primeros cuatro años del rector.

Crisis institucional

La imagen y el rumbo que ha tenido la Usac bajo la dirección de Mazariegos está llevando a la única universidad pública del país a una crisis, opina Efraín Medina, exrector de la Usac en el período 1998-2002.

“Es una imagen triste para mí como exrector, es penosa. La Usac pasa por una de las peores etapas de su historia bajo la administración de Walter Mazariegos”, aseguró Medina.

Pero el deterioro institucional no compete exclusivamente a Mazariegos, apuntó el exrector, quien también identificó como responsables a los consejeros que permanecen con cargos vencidos.

“Hay un Consejo Superior Universitario ilegitimo y tomando decisiones de trascendencia nacional como las postuladoras y las magistraturas de la CC. Es triste que estos cuerpos ilegítimos criminalicen a miembros de la Universidad de San Carlos, desde estudiantes, docentes y trabajadores”, señaló.

Esta estrategia va desde la manera en que paulatinamente el CSU cambió las reglas de sus elecciones. “Están modificando reglamentos electorales, concentrando en el Consejo Superior Universitario ilegítimo poderes. Yo no alcanzo a entender cómo es posible que no permitan participar a las planillas de oposición”, expresó Medina.

Agregó que los actores vitales para resolver esta crisis son los órganos de justicia, entre ellos juzgados, salas de Apelaciones, pero principalmente la CC por ser el órgano garante de la Constitución.

Estudiantes de la USACse manifestaron el viernes pasado contra la reelección de Walter Mazariegos. (Foto Prensa Libre: tomada de la PDH)

El abogado Edwin Orozco, de Usac-DIRE, explicó que también que las modificaciones a los reglamentos generaron una confusión que, según él, llevó a que las acciones legales contra Mazariegos fueran rechazadas.

“El robo de la elección de rector no es algo preparado desde hace dos meses, de manera premeditada lo hicieron. Una prueba fue que el 30 de abril del 2025, el CSU eliminó los medios de impugnación del reglamento de elecciones, eliminando la oposición en materia electoral”, dijo Orozco.

Pero dicha modificación, a criterio del abogado, hace que los únicos medios de impugnación validos sean los amparos. “Argumentar que no se agotaron las impugnaciones sería un argumento errado, porque eso se ha sostenido por algunos magistrados de Salas y de Cortes”, resaltó.

Sin información

Usac-DIRE destacó que en los últimos cuatro años también han visto cómo el acceso a la información ha sido limitado, rechazando a estudiantes y docentes solicitudes de información.

La misma dinámica de no querer compartir detalles sobre los graduandos de los últimos años se ha mantenido a medios de comunicación, en donde la respuesta va en que para obtener esta cifra se debe hacer la misma consulta a cada unidad académica, algo que el exrector Medina ve complejo.

“Es una situación arbitraria, la información es general y eso es información pública, la Usac tiene registros globales de docentes, tema académico y tema financiero”, detalló.

También Alianza por las Reformas cuestionó lo que califica como actos de criminalización, dinámica que fue posible por el Ministerio Público (MP) detalló Pablo Muñoz, de esa organización.

“También hay criminalización interna, sellada por sectores como María Consuelo Porras, el Caso Toma Usac, acá hay más de 80 personas involucradas en el expediente según los datos que nos han llegado”, dijo.

Para Muñoz, el ataque a los estudiantes y docentes marca un período oscuro en la Usac durante los últimos cuatro años, aunque destaca cómo poco a poco hay grupos de oposición que tratan de recuperar el rol de la universidad y el espíritu democrático.

“Hay inercia en las facultades, pero hay buenos docentes, hay unidades académicas con más independencia, han traado de ser una resistencia en temas políticos dentro de la Usac”, concluyó.