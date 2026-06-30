Partidos políticos esperan que el pleno del TSE corrija los errores de las elecciones de 2023

El pleno de magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) presentó el calendario electoral del 2027 Detalló cada una de las fases del evento del 2027; sin embargo, los representantes de los partidos políticos que estuvieron presentes en la revelación de fechas, esperan que la nueva magistratura pueda corregir los "errores" que cometió el Tribunal anterior, en la realización de las Elecciones Generales del 2023.

La programación prevista señala el 22 de enero del 2027 como el día en que se hará la convocatoria a las Elecciones Generales 2027, y se abre el período de inscripciones de candidatos a cargos de elección popular, desde el primer minuto del 23 de enero.

El evento electoral incluye las elecciones de binomio presidencial; la nueva magistratura del Congreso de la República, la elección de las 340 corporaciones municipales y la bancada de diputados que representan al país ante el Parlamento Centroamericano (Parlacén).

La cercanía del evento electoral hace que algunas agrupaciones recuerden los obstáculos que tuvo el TSE en las elecciones del 2023, cuando el pleno estuvo presidido por Irma Palencia.

El TSE recibía quejas constantes de los fiscales nacionales de los partidos políticos porque los sistemas electrónicos no permitían la inscripción ágil de los distintos candidatos; también había reclamos directos hacia algunas de las Juntas Electorales.

En el 2023, la Junta Electoral del Distrito Central (JEDC) y la Junta Electoral del Departamento de Guatemala (JEDG), buscaron la compra de un sistema de conteo preliminar de votos, lo que generó el rechazo entre los partidos políticos.

También generó críticas la compra del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), por el cual el TSE pagó Q148 millones. La adquisición de este sistema le costó un proceso penal a cuatro de los cinco magistrados titulares del TSE.

Estos hechos sobresalen de los preparativos de las anteriores elecciones, y fundamentan los temores manifestados por algunos representantes de partidos políticos que esperan que las actuales autoridades planifiquen las acciones a realizar y garanticen un proceso transparente y eficiente.

Respetar el calendario

Para algunos partidos políticos es necesario que el TSE defina con claridad el trabajo a realizar y cumplir con el calendario electoral presentado, ya que tener que alterar esa programación daría un mal mensaje sobre la dirección de las gestiones.

“En lugar de hacer contrataciones y ascensos, porque veo mucha gente nueva acá, yo diría que nos enfocáramos más en ver cómo estamos preparados para el próximo proceso electoral”, dijo Delia Bac, secretaria general del Partido Político Verde.

El TSE presidido por Mariella Rivera presentó el calendario electoral este 25 de junio. Fotografía: Prensa Libre (Byron Bayza).

Para Bac, que ha sido diputada del Congreso de la República, y ha competido en otros eventos electorales, la rotación de personal en el TSE ha tan poco tiempo de la convocatoria a elecciones genera dudas; incluso, teme que esos cambios puedan jugar en contra de la planificación presentada la semana pasada.

“Yo veo que hay mucha gente nueva, incluyendo a los señores magistrados. Este proceso electoral va a ser complicado, hay demasiados partidos políticos que van a participar, eso se ha dado en todos los países latinoamericanos, pero debemos de estar preparados, y yo tengo el presentimiento que no lo estamos”, indicó.

Adolfo García, representante titular del partido URNG–Maíz, considera imprescindible que ahora el TSE pueda coordinarse de una buena manera, entre sus distintos órganos, para evitar tropiezos o errores de procesos anteriores.

“La prioridad debe desarrollarse en cuanto a la realización del cronograma electoral, ya nos lo entregaron y esperamos que llegue a feliz término. El TSE ya tienen la ampliación presupuestaria, ahora deben desarrollar ese cronograma propuesto”, señaló García.

Por su parte, Luis Rodríguez, representante titular del partido Vamos, cree que el calendario presentado se debe tomar como una promesa por cumplir. “La prioridad del TSE la están cumpliendo. Están definiendo fechas claras para el proceso electoral, con eso vamos a tener una organización y respetar los tiempos”, añadió.

Inscripción y transparencia

En el proceso 2023, otro de los inconvenientes que reportaron algunos partidos políticos junto a las distintas misiones de observación electoral, fue la negativa para inscribir a algunos candidatos, lo que afectó distintas organizaciones políticas.

Para Leslie Lemus Lemus, representante suplente del partido político Servir, es vital que el TSE no haga nuevamente exclusiones. “La prioridad del TSE es que se garantice la participación de todos los candidatos”, insistió.

La papeleta presidencial del 2023 tuvo casillas e blanco por candidaturas excluidas que no estaban firme. Fotografía: EFE/ Esteban Biba

Añade que lo que no debería volver a pasar es “vedarles el derecho de su participación” a los distintos ciudadanos que busquen optar a cargos de elección popular en el 2027.

Horalia Tomás, representante suplente de partido Winaq, coloca como prioridad del trabajo del actual TSE la transparencia en todas las decisiones que tome, así como sus distintas dependencias, esto si lo que buscan es recuperar la confianza ciudadana en el proceso, la cual quedo muy desgastada por el proceso del 2023..

“Estamos en un momento coyuntural, en el marco de las elecciones 2027, por eso consideramos que los nuevos magistrados tendrán un papel muy importante, por ser el ente rector en materia electoral, tienen que ser transparentes y acordes al principio de igualdad y equidad con todos los partidos políticos”, añadió Tomás.

Herramientas informáticas

Uno de los puntos que fue más cuestionado del TSE fue lo relacionado con los sistemas informáticos, lo que generó problemas en temas de inscripción de candidatos, generando incluso desconfianza de algunos sectores, en la proyección de resultados preliminares.

“En estos momentos debe de revisar muy bien la programación del evento electoral para que cada una de las fases del proceso se cumplan, para que, principalmente, se determine cuál será el sistema informático que se utilizará para la divulgación de los resultados preliminares”, dijo Miriam Cárdenas, representante titular de Partido Unionista.

Para Cárdenas, este tema es de vital importancia, porque “no se podría mencionar como un error, pero fue el resultado de una decisión por la compra de un sistema que a la larga no sabían cómo daría los resultados. El sistema no es que fuera malo, pero malo fue el manejo de la información”.

El sistema TREP llevó a magistrados y personal del TSE a enfrentar un proceso penal. (Foto Prensa Libre: HemerotecaPL)

También la secretaria Bac ve el tema informático como prioridad. “El proceso electoral pasado, como todo mundo dijo, fue un proceso viciado, fue un proceso con el famoso TREP y esas situaciones que se dieron que hasta el día de hoy la población cree que fue un proceso que no debió haber ganado el partido que ganó, en otras palabras”.

Para Pedro Reina, secretario adjunto del partido políticos TODOS, esta parte operativa del TSE se tiene que solucionar desde ya, para evitar que se afecte el respaldo ciudadano hacía los partidos políticos por procesos de afiliación.

“Eso ha entorpecido ciertos procesos y ya se vienen las asambleas de proclamación, para eso debemos de tener un numero nutrido de afiliados donde ahora tenemos mayor representación, pero se ve entorpecida la labor de afiliación por esos temas”, indicó.

Independencia

Para representantes de los partidos URNG – Maíz y Vamos, es vital que el TSE sea una institución independiente, ya que será quien coordine el próximo evento de votaciones de país.

“A mí criterio el TSE en el 2023 concedió mucho de su competencia a otras instituciones, hubo mucha interferencia. El TSE de cara a las próximas elecciones debe de tener una posición firme en sus funciones”, dijo García de URNG – Maíz.

Por su parte Rodríguez, representante titular del partido Vamos, considera que el TSE debe mostrar independencia en todos los ámbitos, “si sugiero que para esta elección todo sea transparencia y que no haya injerencia extranjera para el tema de las elecciones”.

Se preparan

El pleno de magistrados explicó de manera reciente que activó la mesa de gestión electoral, con la que buscan que todos los órganos del TSE se encuentren en sintonía para cumplir con todos los preparativos de cara a las elecciones 2027.

“A partir del 23 de junio se dio el banderazo con toda la institucionalidad del TSE de tener a cargo los procesos en los cuales estemos conforme al calendario electoral, para que se desarrolle de una manera correcta”, explicó el magistrado titular Roberto Morales.

El funcionario añadió que esto busca también evitar y reducir lo más posible cualquier escenario de posible conflictividad electoral, que cada uno de los magistrados evalúa en sus regiones.

“Hemos considerado que el Instituto Electoral desarrolle su proceso de capacitación a todo nivel, también tenemos contacto con el Foro de Rectores; y el Organismo Judicial, para la Unidad de Resolución de Conflictos”, explicó.