Estudiantes exigen explicación a Registro y Estadística por desaparición de sus registros académicos en la Usac

Los estudiantes afectados por la desaparición de sus registros académicos en la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) afirmaron que agotarán la vía administrativa para conocer las razones por las que fueron eliminados del sistema de Registro y Estadística de la universidad, mientras acuden a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) para que se restablezca su condición de estudiantes.

Una estudiante de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, quien pidió resguardar su identidad por razones de seguridad, explicó este lunes 20 de julio que presentará el memorial solicitado por las autoridades universitarias y esperará una respuesta oficial. Indicó que el objetivo es obtener una explicación sobre por qué sus datos fueron borrados del sistema y conocer con qué fundamento se tomó esa decisión.

"Yo espero agotar la parte administrativa. En mi caso voy a presentar un memorial y esperar a que les den respuesta", expresó.

La estudiante aseguró que la situación constituye una forma de represalia contra quienes han manifestado una postura crítica hacia la administración del rector Walter Mazariegos y afirmó que se busca enviar un mensaje al resto de la comunidad universitaria.

"Es una forma de represión para silenciarnos y darnos muerte académica para utilizarnos de ejemplo: 'Si ustedes hacen esto, les sucederá lo mismo a ustedes'. Es una forma de criminalización utilizando la vía administrativa", afirmó.

Los estudiantes estiman que entre 40 y 50 personas de distintas facultades y escuelas no facultativas se encuentran en una situación similar, aunque señalaron que varias han preferido no hacer pública su identidad por temor a represalias.

Mientras algunos comenzaron el proceso administrativo mediante la presentación de memoriales dirigidos al Departamento de Registro y Estadística para solicitar una explicación sobre la desaparición de sus expedientes, también mantienen las gestiones ante la PDH, de la que esperan acompañamiento por una posible vulneración del derecho a la educación, al tratarse de la única universidad pública del país.

Denuncian pérdida de matrículas

Jennifer de la Cruz, estudiante de Derecho, notó que su registro desapareció de un día para otro cuando intentó asignarse cursos para el semestre y el sistema le indicó que no estaba inscrita, pese a contar con su constancia de inscripción.

Al acudir a Registro y Estadística, aseguró que las autoridades le confirmaron que su información ya no aparecía en la plataforma y que, tras varios intentos por obtener una explicación, le solicitaron presentar un memorial. "Es un tema que depende directamente de Registro y Estadística y de su voluntad para solucionarlo. Lo preocupante es que nos están perjudicando porque no podemos asignarnos el semestre", afirmó.

Junto con Carlos Barrios, otro estudiante de Derecho afectado, ya presentó un memorial ante esa instancia para solicitar una explicación sobre la desaparición de sus registros. Según relataron, una asesora jurídica les indicó inicialmente que el problema estaría relacionado con la toma del campus central del 2022, argumento que rechazan porque consideran que no guarda relación con los hechos.

Según los estudiantes, Registro y Estadística les informó que hasta agosto emitirá una respuesta al memorial.

"Nos indicaron que el plazo sería de aproximadamente un mes para darnos una respuesta, pero que eso no significa una resolución favorable, ya que dependerá de la situación por la cual no aparecemos en el sistema de Registro y Estadística", explicó Barrios.

Los estudiantes también informaron que continuarán el proceso ante la PDH, institución de la que esperan acompañamiento y seguimiento por una posible vulneración del derecho a la educación, tomando en cuenta que la Universidad de San Carlos es la única universidad pública del país.

Señalaron que buscan que la Procuraduría verifique las garantías para que puedan continuar sus estudios mientras se resuelve su situación académica. La PDH confirmó que da seguimiento a una denuncia.

Acciones legales

En paralelo, el diputado José Chic informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el jefe del Departamento de Registro y Estadística de la Usac, Bryan Fuentes Paz, por los posibles delitos de supresión, ocultación o destrucción de documentos, destrucción de registros informáticos y abuso de autoridad.

El legislador coincidió en que son más de 40 estudiantes de distintos centros, incluyendo las extensiones regionales, quienes han denunciado que desaparecieron de los registros institucionales sin que existiera un procedimiento administrativo o una resolución de expulsión que justificara esa medida.

"No hay una cancelación de matrícula como tal porque no existe un proceso administrativo de expulsión. Lo que ocurrió fue que se borró el registro, y eso es todavía más grave porque pareciera que nunca fueron estudiantes de la Universidad de San Carlos", afirmó.

Chic explicó que la PDH tendría que dar respuesta a una posible vulneración del derecho a la educación y otros derechos fundamentales. Añadió que, además del acompañamiento que pueda brindar esa institución, la gestión busca agotar las vías internas previstas por la legislación.

El diputado dijo esperar que el MP realice una investigación "real y seria" para determinar las responsabilidades de los funcionarios que administran el sistema de Registro y Estadística.

La PDH confirmó que, hasta el momento, ha recibido una denuncia relacionada con la desaparición de registros académicos, por la cual ya inició un expediente de investigación.

Además, informó que dio acompañamiento a una estudiante que no podía ingresar al campus para presentar su memorial ante Registro y Estadística, intervención que permitió que finalmente la universidad recibiera la documentación.

Cuestiona respuesta del Gobierno

Respecto de la postura del Ejecutivo, Chic consideró que los cuestionamientos de los estudiantes sobre la falta de respaldo institucional son legítimos.

Aunque reconoció que el presidente Bernardo Arévalo se pronunció públicamente y afirmó que los derechos a la educación, la manifestación y el debido proceso no pueden quedar suspendidos mientras la Corte de Constitucionalidad resuelve las impugnaciones sobre la elección del rector, el diputado sostuvo que las acciones del Gobierno no han sido suficientes.

"Hemos visto al presidente evadiendo este tema y la función que debería estar cumpliendo. En cualquier país democrático tendría una posición mucho más enérgica de condena frente a lo que está sucediendo", afirmó.

También lamentó que durante la reciente visita de la relatora para Guatemala de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se promoviera un espacio para documentar las denuncias de los estudiantes dentro del informe del organismo internacional.

Desde la perspectiva de una de las estudiantes que resguardó su nombre, lo que ocurre en la Usac podría trascender el ámbito universitario.

"Lo que pasa ahora con la Usac es un reflejo de lo que sucederá en el país. Se sienten en la libertad e impunidad de hacerlo y puede pasarle a cualquier ciudadano con cualquiera de sus registros en cualquier otra institución de gobierno. Es una muestra de la repercusión que puede tener a nivel general con nuestros registros en cualquier otra institución", sostuvo.

Debido a que la Usac no dispone de un enlace de comunicación para atender requerimientos de la prensa, este medio revisó sus canales oficiales. Hasta la tarde del 18 de julio, la universidad no había difundido ningún comunicado o video en el que abordara los señalamientos sobre estudiantes que no pueden inscribirse por la desaparición de sus registros.

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