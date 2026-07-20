Arévalo rechaza acciones contra estudiantes de la Usac y pide respetar sus derechos

El presidente Bernardo Arévalo rechazó este lunes 20 de julio las acciones denunciadas por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), quienes aseguran que sus matrículas fueron canceladas y que enfrentan obstáculos para inscribirse y acceder al campus universitario.

Según el mandatario, los estudiantes también han denunciado que estas medidas estarían relacionadas con las posturas que han expresado sobre el proceso de elección del rector, Walter Mazariegos.

Arévalo recordó que la elección del rector continúa bajo análisis de la Corte de Constitucionalidad (CC) y señaló que el Gobierno presentó un amparo para solicitar que el proceso se repita con las garantías legales correspondientes. Sin embargo, afirmó que esa controversia no debe afectar los derechos de los estudiantes.

"El derecho a estudiar, el derecho a manifestarse, a expresar su opinión y, por supuesto, el derecho al debido proceso son derechos que no pueden quedar suspendidos mientras la justicia resuelve la impugnación", expresó el gobernante.

Cancelación de matrículas

La administración de Walter Mazariegos habría cancelado la inscripción de cerca de 40 estudiantes, según denuncias de integrantes de la oposición universitaria, quienes atribuyen la medida a represalias contra quienes se oponen a la continuidad del rector.

Hasta el momento, las autoridades universitarias no han explicado públicamente las razones de esas presuntas sanciones administrativas.

Mazariegos comenzó el 1 de julio un nuevo período de cuatro años como rector, luego de resultar electo en un proceso cuya legalidad ha sido cuestionada por distintos sectores universitarios, que sostienen que se impidió la participación de otras planillas mediante recursos administrativos y judiciales.

El colectivo Usac Dignidad y Resistencia (Usac-Dire) también rechazó las medidas que, según esa organización, dejarían sin acceso a la educación superior a un grupo de estudiantes.

Jennifer de la Cruz, estudiante de Derecho, afirmó en un video difundido en redes sociales que no pudo inscribirse al décimo semestre de la carrera.

"Estoy sufriendo persecución política por las autoridades académicas de la Usac", expresó.

La estudiante relató que el 15 de julio, durante el proceso de asignación de cursos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el sistema le indicó que no figuraba como inscrita en la universidad.

"Cuando me quise asignar al semestre no se me permitió, porque dice que no estoy inscrita en la universidad", afirmó.

Según De la Cruz, aunque posee un documento físico que acredita su inscripción para el 2026, las autoridades universitarias le informaron que no encontraban sus credenciales.

"Tienen la intención clara de violar un derecho constitucional que es el derecho a una educación superior", agregó.

Acciones legales

El abogado Edwin Orozco, integrante de Usac-Dire, indicó que la organización comenzó a contactar a los estudiantes afectados para establecer cuántas personas enfrentan esa situación.

Añadió que los abogados del colectivo brindarán asesoría jurídica a quienes lo soliciten para intentar revertir las medidas, las cuales calificó de arbitrarias e ilegales.

"Condenamos enérgicamente las acciones que Walter Mazariegos y sus aliados han emprendido en contra de los estudiantes. Lo que hoy está ocurriendo es consecuencia de que magistrados han optado por proteger arbitrariedades", afirmó.

Algunos integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU), consultados bajo condición de anonimato, indicaron que recientemente no se han emitido sanciones relacionadas con la suspensión de matrículas. Sin embargo, señalaron que los casos podrían corresponder a procedimientos disciplinarios iniciados con anterioridad y ejecutados en fechas recientes.

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