PDH extiende plazo a la Usac por registros académicos mientras 17 estudiantes siguen sin certeza

Los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) que denunciaron problemas con sus registros académicos continúan sin una solución definitiva, situación que mantiene en riesgo su avance durante el segundo semestre del ciclo 2026.

Mientras intentan reconstruir sus expedientes, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) amplió el plazo otorgado a la universidad para responder el requerimiento de información, y la Usac mantiene una comunicación interna en la que asegura que no eliminó registros académicos.

La PDH informó que el plazo para recibir el informe circunstanciado solicitado a la universidad fue ampliado hasta el 3 de agosto, debido a que el expediente ahora agrupa a más estudiantes afectados.

Según la institución, inicialmente las denuncias fueron presentadas de forma individual y, posteriormente, se decidió unificarlas.

"Lo que sucede es que los estudiantes vinieron por separado y en la solicitud de los informes hay que individualizar los casos. Entonces, de acuerdo con la última notificación, el plazo quedó para el lunes 3 de agosto próximo", informó la PDH.

Hasta ahora, 17 estudiantes forman parte del expediente que acompaña la Procuraduría.

La Usac no mantiene un canal directo de comunicación con los medios, por lo que no fue posible confirmar la fecha en que recibió oficialmente el requerimiento de información.

Usac niega haber eliminado registros

En un video publicado el 27 de julio y en un oficio de la misma fecha, firmado por el jefe del Departamento de Registro y Estadística, Bryan Fuentes Paz, y dirigido al secretario general de la universidad, Luis Cordón Lucero, la Usac sostiene que desde el 2023 desarrolla un proceso de revisión y fortalecimiento de expedientes académicos, tras la pérdida de aproximadamente tres décadas de archivos históricos.

La universidad asegura que ese procedimiento no implica la eliminación, modificación, cancelación ni pérdida de registros académicos, y afirma que los historiales, cursos aprobados, calificaciones e inscripciones conservan plena validez en los sistemas institucionales. Asimismo, sostiene que todas las solicitudes presentadas por los estudiantes ya fueron atendidas.

Sin embargo, los estudiantes afirman que esa respuesta no resuelve el problema de fondo, ya que continúan sin acceso a la información necesaria para realizar trámites académicos y se les ha solicitado aportar nuevamente documentos para reconstruir sus expedientes.

Según los afectados, la falta de registros les impidió asignarse cursos para el segundo semestre, lo que pone en riesgo su continuidad académica. Algunos consideran que, si el problema no se resuelve oportunamente, podrían perder el ciclo lectivo completo.

Mientras la universidad sostiene que se trata de una revisión administrativa para fortalecer el respaldo de los expedientes, los estudiantes aseguran que persiste la incertidumbre sobre el estado de sus matrículas y cuestionan que se les traslade la responsabilidad de reconstruir información que, a su juicio, la institución debería resguardar.

Diputados cuestionan actuación de la PDH

La situación también llegó al Congreso de la República esta semana, donde un grupo de diputados solicitó a la Comisión de Derechos Humanos iniciar el procedimiento para evaluar el desempeño del procurador de los Derechos Humanos, José Alejandro Córdova, con el propósito de determinar si procede su cesación en el cargo.

Los legisladores argumentan que, desde el inicio de la crisis universitaria en el 2022, se han denunciado expulsiones de estudiantes, bloqueos de expedientes académicos, persecución penal y otras presuntas represalias contra integrantes de la comunidad universitaria, sin que la PDH haya ejercido adecuadamente sus funciones de protección y supervisión.

Además, pidieron que se convoque a audiencias públicas con representantes de la comunidad universitaria y se elabore una evaluación técnica sobre la actuación del procurador.

PDH rechaza señalamientos

Consultado por este medio, el procurador José Alejandro Córdova rechazó las críticas y aseguró que la institución ha dado seguimiento a las denuncias relacionadas con la Usac.

"El Procurador de los Derechos Humanos ha atendido todas las denuncias presentadas y ha acompañado los diversos procesos relacionados con la Universidad de San Carlos", afirmó.

Añadió que la institución observó los procesos de elección de los cuerpos electorales y del rector, acompañó diligencias de exhibición personal durante la elección de Walter Mazariegos para un segundo período y actuó como mediadora durante los recientes conflictos registrados en el campus central.

También señaló que la PDH ha acompañado a los estudiantes afectados por los registros académicos y que su intervención permitió gestionar el acceso al campus para solicitar información sobre sus expedientes.

Pese a ello, los estudiantes continúan sin una respuesta definitiva sobre la restitución de sus registros académicos y sin certeza de cuándo podrán normalizar su situación para continuar sus estudios.

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