Los alimentos de la canasta básica que subieron, bajaron o mantuvieron su precio en el 2026

Tras el alza de los combustibles provocada por las tensiones entre Estados Unidos e Irán y el fin del subsidio en Guatemala, muchos consumidores esperaban un aumento generalizado en los alimentos. Sin embargo, un análisis del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) muestra que la realidad fue más compleja y que el impacto no fue igual para todos los productos de la canasta básica.

Habibi Quiñónez Oliva, directora ejecutiva del ICE, ayudó a Prensa Libre a analizar los precios de 12 productos de la canasta básica en supermercados del país entre finales de enero y el 24 de julio del 2026.

Para ello tomó como referencia tres momentos: enero, antes de las tensiones en los mercados energéticos; junio, cuando aún estaba vigente el subsidio a los combustibles; y julio, tras la finalización de ese apoyo estatal.

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El 12 productos monitoreados de la Canasta Básica

Antes de presentar los precios, es importante indicar que los valores fueron convertidos a quetzales utilizando una tasa de cambio de Q7.62, debido a que el ICE presenta los datos regionales y en dólares. Además, para esta nota, a los precios se les aplicó el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), un dato que el instituto no lo considera.

De acuerdo con el monitoreo del ICE, la presentación de 800 mililitros de aceite vegetal fue el producto que registró el mayor incremento dentro de los 12 analizados. Su precio pasó de Q16.39 en enero a Q21.00 en julio, lo que representa un aumento de 28.1%.

El cartón de huevos de gallina ocupó el segundo lugar entre las mayores alzas, al pasar de Q35.76 a Q41.99, equivalente a un incremento de 17.4%.

Otros tres productos que aumentaron su precio fueron:

Leche entera, litro: pasó de Q16.64 a Q17.75 , un aumento de 6.6% .

pasó de , un aumento de . Arroz precocido, libra: subió de Q8.24 a Q8.71 , equivalente a 5.8% .

subió de , equivalente a . Gaseosa en lata, 354 mililitros: aumentó de Q4.44 a Q4.60, un incremento de 3.6%.

Por otro lado, el comportamiento de algunos alimentos fue contrario a la tendencia de aumento. El pan blanco de 450 gramos registró la mayor reducción entre enero y julio, al pasar de Q18.44 a Q12.47, una disminución de 32.2%.

También bajó el precio de 400 gramos de frijol rojo, que pasó de Q8.62 a Q7.85, una reducción de 8.4%.

Entre los productos monitoreados que mostraron estabilidad —es decir, con variaciones iguales o inferiores al 1%— se encuentran:

Azúcar, libra: de Q3.94 a Q3.99 .

de . Agua pura, 500 mililitros: se mantuvo en Q2.22 .

se mantuvo en . Sal de mesa, 400 gramos: permaneció en Q2.39 .

permaneció en . Cereales, 500 gramos: de Q22.36 a Q22.19 .

de . Carne molida, libra: de Q37.04 a Q36.87.

El aumento de los combustibles no explica todas las alzas

De acuerdo con Ordóñez, si el aumento del precio de los combustibles hubiera sido el principal factor detrás de la inflación de alimentos, el incremento habría sido generalizado en toda la canasta básica, debido a que todos los productos dependen de transporte y distribución.

Sin embargo, entre junio y julio la mayoría de los productos presentó cambios cercanos al 0.1%. Las mayores variaciones se concentraron en tres alimentos:

Carne molida: aumentó 40.7%.

aumentó 40.7%. Frijol rojo: subió 17.6%.

subió 17.6%. Leche entera: aumentó 7%.

¿Por qué algunos productos sí subieron de precio?

Si bien el monitoreo del Instituto para la Competitividad Económica (ICE) concluye que el fin del subsidio a los combustibles no provocó un aumento generalizado en los precios de la canasta básica, algunos productos sí registraron incrementos importantes.

Para Habibi Quiñónez este comportamiento responde a una combinación de factores y no únicamente al costo de los combustibles.

Con base en el monitoreo y posterior análisis, la analista plantea tres posibles explicaciones que podrían haber influido en el aumento de los productos que más se encarecieron.

Ajustes anticipados de precios: algunos comercios o distribuidores pudieron modificar sus márgenes ante la expectativa de un incremento en costos después del fin del subsidio.

Corrección de precios: en algunos casos, el valor registrado en julio se acercó nuevamente al nivel observado en enero, lo que indicaría un retorno a niveles previos y no necesariamente un efecto directo del combustible.

Factores propios del mercado: variables como la oferta estacional, el tipo de cambio o condiciones particulares de productos frescos pueden influir en sus precios.

¿Cómo se comparan los precios de Guatemala con la región?

El análisis del ICE también comparó los precios de varios productos de la canasta básica en Guatemala con los registrados en México y el resto de Centroamérica.

Los resultados muestran que el país mantiene precios relativamente competitivos en varios alimentos. Entre los productos con costos más bajos frente a la región se encuentran el azúcar, las gaseosas, los cereales y el pan blanco.

En un nivel intermedio se ubican la carne molida, el aceite vegetal, el frijol rojo, el agua pura y la sal de mesa.

Por el contrario, el arroz precocido, la leche entera y los huevos figuran entre los productos que tienen precios relativamente más altos en comparación con los demás países de Centroamérica y México.

ICE da seguimiento a los precios desde hace dos años

El monitoreo de precios que presentó el Instituto para la Competitividad Económica (ICE) no es un ejercicio aislado. De acuerdo con Habibi Quiñónez, la institución ha dado seguimiento al comportamiento de los precios de alimentos desde hace aproximadamente dos años.

El estudio analiza de forma periódica 12 productos de consumo básico en las principales cadenas de supermercados del país y compara los resultados con los registrados en México y el resto de Centroamérica.

Para garantizar una comparación equivalente entre los distintos mercados, el ICE estandariza las presentaciones de los productos y utiliza precios sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Quiñónez Oliva indicó que el propósito del monitoreo es ofrecer un panorama objetivo sobre la evolución de los precios de los alimentos y conocer cómo se posiciona Guatemala frente a los demás países de la región.