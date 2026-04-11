Canasta básica en Guatemala: esto gastó una familia en marzo según el INE

El costo de la canasta básica alimentaria en Guatemala registró un aumento moderado entre febrero y marzo de 2026, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el área urbana, el precio subió Q2.92 (0.31%), al pasar de Q927.61 a Q930.52 por persona. En el área rural, el incremento fue de Q1.79 (0.25%), al subir de Q716.90 a Q718.69 por persona.

Esto implica que una familia de cuatro integrantes del área urbana necesitó al menos Q3 mil 722.08 mensuales, el equivalente a un salario mínimo, para cubrir su alimentación básica.

De acuerdo con, Werner Salguero director de Índices y Estadísticas Continuas del INE, ante el alza en la canasta básica, los hogares han optado por sustituir productos más caros, priorizar alimentos esenciales y reducir gastos en otros servicios.

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Estas estrategias ayudan a mitigar el impacto inmediato, aunque la presión sobre el presupuesto familiar persiste.

Consumo se concentra en 5 productos

El gasto diario de los guatemaltecos se enfoca en alimentos esenciales.

Las tortillas frescas lideran con Q3.29 diarios por persona, lo que equivale a aproximadamente Q98.68 al mes. Le siguen los huevos (Q1.08 diarios y Q32.31 mensuales) y el pollo amarillo (Q1.05 diarios y Q31.53 mensuales), principales fuentes de proteína accesible.

También destacan el tomate (Q0.64 diarios y Q19.33 al mes) y las gaseosas (Q0.91 diarios y Q27.34 mensuales), evidenciando patrones de consumo constantes en los hogares guatemaltecos.

Precios de referencia por libra de marzo 2026

Salguero explica que el instituto recopila información de precios a partir de cerca de 20 mil puntos de venta a nivel nacional, que incluyen mercados cantonales, municipales, periféricos, tiendas de barrio y supermercados.

Para la elaboración de sus informes, la institución utiliza el precio mediano —o mediana— es un indicador estadístico que representa el valor central dentro de un conjunto de precios ordenados de menor a mayor.

Con el fin de facilitar la comprensión de los datos para los consumidores, los valores fueron convertidos a libras, una de las unidades de medida más utilizadas en las compras cotidianas en Guatemala.

No obstante, es importante aclarar que el INE calcula estos precios con base en las cantidades de alimentos requeridas según las necesidades calóricas diarias por persona, por lo que sus estimaciones originales se presentan en gramos y responden a criterios nutricionales.

Granos y cerealeS

Arroz corriente: Q8.30

Arroz precocido: Q8.81

Pan francés: Q9.27

Pan dulce: Q8.93

Tortillas frescas: Q4.88

Espagueti: Q9.68

Carnes y proteínas

Carne para asar: Q37.91

Posta de res: Q35.99

Pollo blanco: Q15.52

Pollo amarillo: Q14.60

Huevos: Q12.43

Vegetales y frutas

Tomate: Q6.50

Zanahoria: Q7.70

Limón: Q10.22

Inflación general supera a la canasta

El análisis del Índice de Precios al Consumidor (IPC) evidencia que el rubro de transporte fue el principal impulsor de la inflación mensual, con una incidencia significativamente mayor que el resto de divisiones.

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En marzo, la inflación se situó en 2.50%, superando ampliamente el ritmo de crecimiento de la canasta básica alimentaria. Este comportamiento sugiere que otros componentes del gasto, más allá de los alimentos, están ejerciendo una mayor presión sobre el costo de vida de los hogares.

Impacto de combustibles aún es limitado

Aunque en marzo se registraron alzas en combustibles, su impacto en la canasta básica alimentaria aún es reducido. Esto se debe a que forman parte de la canasta ampliada, el aumento ocurrió a mitad de mes y el traslado a alimentos es gradual.

Salguero provee que este efecto podría evidenciarse con mayor claridad en los datos de abril.

Aunque el aumento mensual es leve, los datos reflejan una tendencia sostenida al alza, donde alimentos esenciales siguen presionando el gasto y factores como el combustible podrían intensificar el impacto en los próximos meses.