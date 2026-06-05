Por qué EE. UU. dejará de contar las muertes de migrantes recientemente liberados en centros de detención

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Por qué EE. UU. dejará de contar las muertes de migrantes recientemente liberados en centros de detención

El DHS anunció que el Gobierno de Trump dejará de contar la muerte de migrantes 30 días después de su liberación en centros de detención.

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Protestas contra el ICE en medio de una huelga de hambre de reclusos en un centro de detención de Nueva Jersey

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) amenazan con porras a los manifestantes durante una protesta contra el trato a los detenidos en el Centro de Detención Delaney Hall en Newark, Nueva Jersey, EE. UU., el 27 de mayo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que el gobierno de Donald Trump dejará de contabilizar las muertes de migrantes 30 días después de que estos sean liberados de los centros de detención.

El DHS indicó que la administración de Trump eliminará la política que obligaba a las autoridades migratorias a contabilizar las muertes de migrantes incluso después de que abandonaran los centros de detención.

La política fue adoptada en el 2021, durante el gobierno de Joe Biden. Además, exigía al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) informar sobre estos fallecimientos al Congreso de Estados Unidos e investigar sus causas.

La eliminación de esta medida ocurre en medio de críticas por las condiciones en los centros migratorios y porque las muertes de migrantes bajo custodia de las autoridades migratorias alcanzaron su nivel más alto en los últimos 20 años.

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El DHS justificó la decisión al señalar que, cuando los individuos ya no están bajo custodia, deja de ser responsabilidad de las autoridades monitorear su estado.

"Es una cuestión de sentido común. No es responsable atribuirnos una muerte ocurrida semanas después de que una persona salió de nuestra custodia", dijo un portavoz del DHS.

Agregó que, pese a la revocación de la medida, el ICE "sigue comprometido con la transparencia en relación con la muerte de personas detenidas".

"La nueva directriz detalla los procedimientos para notificar, revisar e informar de manera oportuna los fallecimientos ocurridos bajo custodia", indicó.

Treinta y dos personas fallecieron bajo custodia del ICE en el 2025, la cifra más alta registrada en dos décadas.

Lea también: Mundial 2026: Lo que se sabe del despliegue de agentes del ICE en los estadios de Estados Unidos






ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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