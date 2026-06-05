Por qué EE. UU. dejará de contar las muertes de migrantes recientemente liberados en centros de detención

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) confirmó que el gobierno de Donald Trump dejará de contabilizar las muertes de migrantes 30 días después de que estos sean liberados de los centros de detención.

El DHS indicó que la administración de Trump eliminará la política que obligaba a las autoridades migratorias a contabilizar las muertes de migrantes incluso después de que abandonaran los centros de detención.

La política fue adoptada en el 2021, durante el gobierno de Joe Biden. Además, exigía al Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) informar sobre estos fallecimientos al Congreso de Estados Unidos e investigar sus causas.

La eliminación de esta medida ocurre en medio de críticas por las condiciones en los centros migratorios y porque las muertes de migrantes bajo custodia de las autoridades migratorias alcanzaron su nivel más alto en los últimos 20 años.

El DHS justificó la decisión al señalar que, cuando los individuos ya no están bajo custodia, deja de ser responsabilidad de las autoridades monitorear su estado.

"Es una cuestión de sentido común. No es responsable atribuirnos una muerte ocurrida semanas después de que una persona salió de nuestra custodia", dijo un portavoz del DHS.

US Immigration and Customs Enforcement is ending its policy of reporting deaths of recently released detainees, the Department of Homeland Security said – a policy change that comes amid increasing scrutiny over the deaths of immigrants in federal custody. https://t.co/mDCcd9693a — CNN (@CNN) June 5, 2026

Agregó que, pese a la revocación de la medida, el ICE "sigue comprometido con la transparencia en relación con la muerte de personas detenidas".

"La nueva directriz detalla los procedimientos para notificar, revisar e informar de manera oportuna los fallecimientos ocurridos bajo custodia", indicó.

Treinta y dos personas fallecieron bajo custodia del ICE en el 2025, la cifra más alta registrada en dos décadas.

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