Acuerdo en Oriente Medio abre expectativa de baja en combustibles, pero el efecto tardará en llegar a Guatemala

Aunque se alcanzó un entendimiento que puso fin al conflicto geopolítico y normalizó la circulación de barcos por el estrecho de Ormuz, factores que habían generado tensiones en el precio internacional del barril de petróleo y lo elevaron hasta US$100, el mercado ha comenzado a registrar una disminución.

Se prevé una tendencia a la baja en el precio del crudo tras alcanzarse un entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, por lo que las cotizaciones futuras del barril de petróleo de Texas (WTI), referencia para Guatemala, comenzarían a reflejar esa disminución.

Es decir, el mercado global comienza a descontar la incertidumbre internacional generada desde finales de febrero en una de las principales regiones productoras y de transporte de petróleo y sus derivados.

Para economías pequeñas como las de Guatemala y Centroamérica, estos acuerdos internacionales representan un alivio, debido a que dependen 100% de la importación de derivados del petróleo y podrían favorecer una reducción en sus costos.

Ormuz marca rumbo de los combustibles

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), expuso un panorama de lo que podría ocurrir en el corto y mediano plazo, sobre todo en relación con el entendimiento alcanzado esta semana.

Entre sus consideraciones comentó: “Hay que esperar que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se consolide y que el estrecho de Ormuz vuelva a operar con normalidad. Ese escenario energético nos daría una baja en los próximos días, tanto en el precio del petróleo como en el de sus derivados”.

A su juicio, y bajo este escenario, el directivo afirmó que se desarrollaría un proceso de normalización, tomando en cuenta que es necesario reactivar la capacidad de producción de petróleo y la logística de transporte en la región.

Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina (Ageg), recomendó prestar atención al comportamiento de los precios del petróleo de Texas (WTI) y a la tendencia que muestren en los próximos días, ya que podrían dar señales de una estabilización del mercado. (Foto Prensa Libre: EFE)

Normalización depende de Ormuz

Meléndez recomendó prestar atención al comportamiento de los precios del petróleo de Texas (WTI) y a la tendencia que muestren en los próximos días, ya que podrían dar señales de una estabilización del mercado, incluido el nacional.

Explicó que actualmente se utiliza un promedio de cinco días de los precios internacionales y consideró que la estabilidad de los precios dependerá de la reapertura plena del tránsito de buques petroleros por el estrecho de Ormuz.

Agregó que la volatilidad podría seguir siendo alta porque “los inventarios mundiales permanecen bajos y, como se mencionó anteriormente, la recuperación logística —de transporte— no será inmediata”.

En todo caso, Meléndez declaró que el proceso de normalización comenzará con la reapertura del estrecho de Ormuz. Añadió que los analistas han señalado la necesidad de consolidar las rutas de los buques petroleros.

“Hay que esperar que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se consolide y que el estrecho de Ormuz vuelva a operar con normalidad. Ese escenario energético nos daría una baja en los próximos días, tanto en el precio del petróleo como en el de sus derivados”. Enrique Meléndez, director ejecutivo Ageg

Sobre la vigencia del subsidio estatal al precio del galón, el director de la Ageg indicó que, para las gasolinas, de Q5 por galón, representa el 14% del precio, mientras que, para el diésel, de Q8 por galón, equivale al 25%. Añadió que estas medidas han contribuido a mantener el consumo de estos productos.

Actualmente se llevan a cabo mediciones para contar con datos más precisos sobre los efectos.

Guatemala mantiene un subsidio estatal a la gasolina y al diésel.(Foto: Prensa Libre, Shutterstock).

Agexport ve alivio por baja del crudo

Para Francisco Ralda, presidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), el anuncio del entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán, representa una expectativa positiva para las distintas actividades productivas, ya que los combustibles son un componente esencial de sus operaciones.

Recordó que el precio del petróleo, antes del conflicto, mostraba una tendencia estable alrededor de US$90 por barril. Posteriormente, con el inicio de la crisis, se ubicó en un rango cercano a US$100 y, en algunas jornadas, alcanzó hasta US$120.

“Hemos visto un descenso drástico del precio del petróleo, que está rondando los US$70”, apuntó.

Altos costos golpean competitividad

El representante de Agexport advirtió que es importante determinar cuál será la tendencia futura del precio del crudo, ya que, según señaló, “hemos visto anuncios de acuerdos de paz en numerosas ocasiones”.

“El petróleo ha estado sumamente volátil y realmente esperamos que en esta ocasión sea un cese al fuego definitivo y que regresemos a una normalidad con precios del petróleo entre US$60 y US$70 por barril”, remarcó.

Ralda afirmó que los análisis realizados para el sector exportador muestran que, durante el primer cuatrimestre del año, la competitividad se ha visto afectada por el aumento de costos como los fletes, los insumos, los fertilizantes y los productos derivados del caucho. Añadió que estos factores han reducido los márgenes de rentabilidad.

Proyectó que, con una normalización del precio del petróleo durante lo que resta del año, no se produzcan mayores efectos adversos para la actividad exportadora y que los derivados tiendan a estabilizarse y reducirse de manera gradual. “Esto también podría reflejarse en una reducción de los costos del transporte terrestre de mercancías y pasajeros, que aumentaron durante los meses del conflicto”.

Asimismo, indicó que los fletes marítimos en la ruta Asia-América pasaron de US$2 mil 500 y US$3 mil a US$8 mil. “Son precios muy altos que deberían corregirse pronto y regresar a la normalidad”, señaló.

“El comercio debería normalizarse y los costos de los fletes deberían volver a los niveles previos. Eso ocurrirá gradualmente y lo esperamos con interés porque estamos trabajando con márgenes muy castigados”, reiteró el presidente de Agexport, Francisco Ralda.