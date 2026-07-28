Pilotos de buses urbanos paralizan labores en Mixco por el alto precio del combustible

La Municipalidad de Mixco informó que, a causa del alza en el precio del combustible, pilotos de buses han paralizado el servicio este martes 28 de julio.

Mynor Espinoza, vocero de la comuna, indicó que, según los transportistas, el paro obedece a que "no tienen una respuesta por parte del gobierno central" sobre el costo del carburante.

Indicó que los buses del Exprés Mixco paralizaron labores, por lo que las unidades permanecen estacionadas en algunas estaciones.

Espinoza dijo que estos buses no pertenecen a la comuna de Mixco; sin embargo, según él, la Municipalidad ha hecho gestiones para que circulen en el perímetro del municipio.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, pidió a los transportistas que reanuden las operaciones, porque en paros anteriores ha visto cómo los usuarios han resultado afectados y deben pagar más para utilizar otros medios de transporte.

Añadió que planteará ante el Concejo dejar la tarifa del pasaje como estaba antes del primer subsidio: Q5.

Espinoza amplió que el paro afecta a vecinos de las zonas 1, 2, 4, 6 y 7 de Mixco.

Agregó que los empresarios están en asamblea extraordinaria para determinar si el paro continúa durante la tarde de este martes.

Añadió que, según estimaciones, hasta 20 mil usuarios podrían verse afectados por el paro de labores de los buses.

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