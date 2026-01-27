Gobierno destaca incautaciones de cocaína y un millar de detenidos durante el estado de sitio

El presidente Bernardo Arévalo, junto a los ministros de Gobernación, Marco Villeda, y de la Defensa, Henry Sáenz, ofreció este martes 27 de enero una conferencia de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura para detallar los resultados obtenidos durante la primera semana del estado de sitio decretado el pasado 18 de enero.

La medida, calificada como “extraordinaria” por el mandatario, busca enfrentar una crisis de seguridad que heredó con “estructuras criminales intocables”, debido a redes de corrupción e impunidad.

“Contrario a lo que sucedía durante gobiernos anteriores, este gobierno está enfrentando de manera directa a las estructuras criminales, no administrándolas”, afirmó el presidente Bernardo Arévalo.

El mandatario también afirmó que, en el pasado, “el discurso de mano dura sirvió para encubrir a los criminales” y aseguró que ahora se actúa “recuperando espacios que durante mucho tiempo fueron cooptados por el crimen organizado”.

Resultados

Durante la conferencia, las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de la Defensa presentaron el informe de las acciones ejecutadas y de los resultados obtenidos dentro del estado de sitio a nivel nacional entre el 18 y el 26 de enero:

Detenciones: un total de mil 115 personas capturadas, entre ellas 44 miembros de pandillas (39 del Barrio 18 y 5 de la Mara Salvatrucha). De estos pandilleros detenidos, hay 26 del Barrio 18 vinculados directamente a ataques contra agentes policiales.

Incautación de drogas: aproximadamente tres toneladas de cocaína decomisadas en contenedores en Puerto Quetzal, con un valor estimado que supera los Q200 millones. Además, se erradicaron 930 mil 26 matas de hoja de coca en Petén.

Armas y vehículos: se incautaron 109 armas de fuego, 799 motocicletas y 236 vehículos. Las autoridades aclararon que no todos los vehículos estaban vinculados a crímenes violentos; algunos fueron retenidos por falta de placas o por ser reportados como robados.

Operaciones en cárceles: se realizaron 211 allanamientos en centros penitenciarios, donde se desmantelaron redes de comunicación ilegal y se recuperaron granadas de fragmentación, chalecos blindados, teléfonos y cámaras de vigilancia clandestinas.

El objetivo declarado es “cortar la comunicación de los líderes privados de libertad con las maras que son los ejecutores de los delitos en las calles”, explicó el ministro Sáenz.

Las autoridades indicaron que los resultados son producto de una estrategia conjunta entre la Policía Nacional Civil (PNC), el Ejército y agencias de inteligencia civil y militar.

“Ha funcionado la estrategia combinada de inteligencia y fuerzas de seguridad, que permite actuar con precisión en corto tiempo y de forma quirúrgica, yendo directo contra los criminales sin tocar a ningún inocente”, señaló el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, detalló tres ámbitos de acción en los que se está trabajando: el control penitenciario, las operaciones en zonas de influencia de pandillas y las acciones antinarcóticas. También mencionó que se están realizando operaciones específicas el Barrio el Gallito en la zona 3, en Izabal en donde se están realizando operaciones marítimas contra el narcotráfico y en Petén en donde se llevan a cabo operativos para la erradicación de cultivos de droga.



“Sin importar el costo político”

“Como lo he dicho en otras ocasiones, estamos dispuestos a arreglar esta situación sin importar el costo político, ya que nuestro norte sigue siendo única y exclusivamente hacer lo mejor por nuestro país”, afirmó el titular de la cartera del Interior, quien aseguró que continuarán combatiendo a las estructuras delictivas y del crimen organizado en el país.

Mientras que el presidente Bernardo Arévalo aseguró que “el crimen organizado ya no gobierna en las cárceles de Guatemala, ahora gobierna la ley. Estamos terminando con el poder de mando que ejercían los criminales desde las cárceles”.

El Gobierno reiteró que todas las acciones se enmarcan en el respeto al Estado de derecho y a los derechos humanos, buscando, en palabras del presidente, “demostrar que el Estado de Guatemala es capaz de responder a las aspiraciones y necesidades de la gente”. El estado de sitio, una herramienta excepcional, se mantendrá mientras continúe esta ofensiva coordinada contra el crimen organizado y el narcotráfico.