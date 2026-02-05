FBI solicita a Guatemala identificación de tatuajes en cárceles como parte de cooperación contra el crimen transnacional

Desde hace una semana, el Ministerio de Gobernación, el Sistema Penitenciario (SP) y la Policía Nacional Civil (PNC) implementan mecanismos de identificación biométrica para el registro y control de personas privadas de libertad, como parte de procesos de verificación y cooperación internacional en materia de seguridad.

Además, se lleva a cabo el registro de tatuajes en determinados reos requeridos por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), por medio de solicitudes canalizadas a través de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala.

Una fuente del Sistema Penitenciario explicó que los tatuajes representan un elemento clave de identificación, ya que muchos están vinculados a estructuras criminales específicas o contienen símbolos únicos que facilitan la verificación de antecedentes a nivel internacional y la vinculación con esas organizaciones.

Estas acciones forman parte de los mecanismos de cooperación entre Guatemala y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer los sistemas de identificación en el ámbito penitenciario.

Entre los métodos utilizados se incluyen el registro biométrico facial, el registro dactiloscópico (huellas digitales) y el escaneo del iris para identificar el patrón único de cada persona. Estos sistemas permiten una identificación más precisa y reducen el riesgo de suplantación de identidad.

El Preventivo para Varones de la zona 18 y la Granja Penal de Pavón son algunos de los centros en los que ya se ha implementado esta medida.

Según las autoridades del Ministerio de Gobernación y del Sistema Penitenciario, cada sistema cumple una función distinta y se complementan entre sí, lo que aumenta la certeza en la identificación.

El registro dactilar es uno de los métodos más confiables y utilizados a nivel mundial. Las huellas digitales son únicas y no cambian con el tiempo, lo que permite identificar a una persona incluso años después. Además, es el sistema más compatible con bases de datos nacionales e internacionales, lo que facilita el cruce de información en investigaciones criminales. Sin embargo, en algunos casos hay personas que se queman las huellas o las modifican para evitar ser identificadas.

El registro biométrico facial permite una identificación rápida y visual, especialmente útil en controles, traslados y revisión de cámaras de seguridad. Aunque el rostro puede cambiar con el paso del tiempo, sigue siendo una herramienta clave para verificación inmediata y comparación de imágenes captadas en operativos o videos de vigilancia.

El escaneo del iris aporta un nivel adicional de seguridad, ya que el patrón del iris es altamente preciso y prácticamente imposible de falsificar. A diferencia del rostro o las huellas, el iris no se ve afectado por el envejecimiento, lesiones o intentos de alteración, por lo que se considera uno de los métodos biométricos más exactos.

En conjunto, estos registros crean una identidad biométrica múltiple. Si uno de los sistemas falla o es alterado, los otros permiten confirmar la identidad sin margen de error. Por ello, se utilizan de forma simultánea, especialmente en casos de alto riesgo, personas privadas de libertad o individuos vinculados a redes criminales transnacionales.

Como resultado se reporta la incautación de 370 televisores, 300 aparatos de sonido, 7 celulares, 65 envoltorios con posible marihuana, dinero en efectivo y 13 mascaras antigás. También, animales de distintas especies que fueron trasladados a albergues por agentes de #DIPRONA. pic.twitter.com/WuhQt9MqY0 — MinGob (@mingobguate) February 5, 2026

Agentes del Grupo Élite del @_SPGuatemala, de la @PNCdeGuatemala y miembros del @Ejercito_GT realizaron una requisa de alto impacto en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18, con el propósito de mantener el control y asegurar que no se cometan ilícitos dentro del penal. pic.twitter.com/wWoeGJKFSL — MinGob (@mingobguate) February 5, 2026

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

