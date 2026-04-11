Decomisan armas de fuego y cocaína: capturan a 12 personas en cateo contra el narcomenudeo en Cobán

Justicia

Decomisan armas de fuego y cocaína: capturan a 12 personas en cateo contra el narcomenudeo en Cobán

Once hombres y una mujer fueron capturados en Cobán en operativo contra la venta de droga.  

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11 CAPTURAS POR NARCOMENUDEO EN COBÁN

Once hombres y una mujer capturados en cateo contra el narcomenudeo en Cobán, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: PNC)

Una alerta anónima permitió a la Policía Nacional Civil (PNC) efectuar, en coordinación con la Fiscalía, un allanamiento en un punto de venta de droga al menudeo.

La PNC informó este sábado 11 de abril que la diligencia se desarrolló en la zona 2 de Cobán, Alta Verapaz, donde capturaron a 11 hombres y una mujer.

Los detenidos son Carlos "N", de 25 años; Fabián "N", de 31; Ángel "N", de 19; Carlos "N", de 27; Marvin "N", de 26; Jorge "N", de 24, y Adner "N", de 30.

También fueron capturados Henry "N", de 32; Leonel "N", de 45; Emanuel "N", de 39; César "N", de 39, y Alejandra "N", de 37 años.

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En la vivienda localizaron 10 bolsas con marihuana, 23 recipientes plásticos, conocidos como "colmillos", con cocaína; 12 bolsas con pastillas de droga denominada éxtasis, una balanza digital, Q1 mil 450 y 14 celulares.

Además, incautaron dos armas de fuego ilegales y 29 municiones de diferentes calibres; una de las armas tiene el registro borrado.

Para leer más: Estructura de narcomenudeo estaría implicada en la muerte de cuatro personas en La Gomera, Escuintla

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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