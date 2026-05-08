Narco Red Del Mar: así trasladaban cocaína desde altamar hacia Escuintla con apoyo de un teniente del Mindef

El Ministerio Público (MP) presentó este viernes 8 de mayo, los avances del caso denominado “Narco Red del Mar”, una estructura criminal señalada de operar una red de narcotráfico a través de las costas del Pacífico guatemalteco, principalmente en el departamento de Escuintla.

Según las autoridades, la organización utilizaba rutas marítimas para trasladar cargamentos de cocaína provenientes de Sudamérica hacia Guatemala y otros países de la región.

Durante los operativos efectuados este 8 de mayo fueron capturadas 11 personas, entre ellas presuntos coordinadores, operadores logísticos y colaboradores de la estructura criminal.

El fiscal de sección adjunto de la Fiscalía contra la Narcoactividad, Benny Herrera, explicó que el grupo criminal empleaba lanchas rápidas para internarse en altamar y recoger la droga en puntos específicos del océano Pacífico.

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“Se utilizaban las costas del Pacífico guatemalteco para poder transitar droga de un país a otro”, afirmó Herrera durante una conferencia de prensa.

Así operaba la estructura criminal

De acuerdo con la investigación, la organización mantenía enlaces con grupos criminales en Sudamérica, quienes coordinaban el envío marítimo de los cargamentos ilícitos.

Una vez que la droga ingresaba al territorio guatemalteco, los integrantes de la red la trasladaban vía terrestre en camiones y vehículos hacia bodegas ubicadas en Escuintla, donde permanecía almacenada antes de ser enviada a otros destinos.

Las autoridades indicaron que los operadores tenían experiencia en navegación marítima y utilizaban tecnología especializada como:

lanchas rápidas

lanchas pesqueras

radios de corta y larga distancia

sistemas GPS y

equipos de comunicación para coordinar las operaciones en altamar

vehículos y camiones eran utilizados para mover la carga vía terrestre.

Modo de operación de la "Narco Red Del Mar" , según reveló el Ministerio Público. (Foto, presentación MP)

Allende Zerceño, presunto líder

El MP informó que uno de los principales golpes contra esta organización ocurrió el 1 de diciembre de 2025, cuando fue capturado Allende Del Mar Zarceño Castillo, señalado como líder de la estructura criminal.

Durante ese operativo las autoridades incautaron 867 paquetes de cocaína localizados en un rancho vinculado al presunto cabecilla.

El investigador del Centro Antipandillas Transnacional (CAT) de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos González, explicó que la investigación inició en 2024 tras una denuncia relacionada con actividades de narcotráfico en los municipios de Iztapa y Puerto San José, en Escuintla.

Como seguimiento a esa investigación, este viernes se efectuaron los 13 allanamientos que derivaron en las 11 capturas reportadas.

Teniente del Mindef integrante de la red

Las autoridades también revelaron la presunta participación de un integrante del Ministerio de la Defensa (Mindef), quien habría colaborado con la estructura criminal mediante la sustracción de combustible estatal.

Según Herrera, el sospechoso es teniente en el Mindef y tenía bajo su responsabilidad la distribución de combustible dentro de la institución militar, pero presuntamente desviaba esos recursos para abastecer las lanchas y vehículos utilizados por la organización.

“Esta persona sustraía bienes del Estado para ponerlos al servicio de una estructura criminal dedicada al narcotráfico”, indicó el fiscal.

Los capturados y los delitos imputados

Según detallaron las autoridades durante la conferencia de prensa, la estructura criminal operaba bajo una organización jerárquica, en la que cada integrante cumplía funciones específicas relacionadas con la logística, coordinación y traslado de droga.

De acuerdo con la investigación, Allende del Mar Zarceño era señalado como el presunto líder de la organización.

Debajo de él figuraban:

Johnny “N”, identificado como coordinado

y Miguel “N”, también señalado como coordinador de las operaciones

Las autoridades ubicaron además como colaboradores a:

Oscar “N”

y Félix “N”

En la parte operativa de la estructura fueron identificados:

Abdías “N”

Walter “N”

Juan “N”

y Edgardo “N”

Asimismo, las autoridades incluyeron a González “N” entre los capturados, aunque durante la presentación del caso no se especificó cuál era su función dentro de la organización criminal. Tampoco se dio a conocer el nombre y el rol del undécimo detenido.

Miembros de la "Narco Red Del Mar" según informó el MP. (Imagen presentación MP)

El MP indicó que la estructura no solo estaría vinculada al narcotráfico, sino también a otros delitos relacionados con explotación de víctimas y trata de personas.

Los detenidos son investigados por:

comercio, tráfico y almacenamiento ilícito

asociación delictiva

facilitación de medios

conspiración para el tráfico ilícito

peculado por sustracción

delitos relacionados con trata de personas

Aunque en la conferencia tampoco se precisó si a todos los capturados se les imputan los mismos delitos.

Zarceño y sus antecedentes ligados al narcotráfico

En diciembre de 2025, las autoridades localizaron más de 600 paquetes de cocaína procedentes de Colombia en el rancho El Edén, ubicado en la colonia Bahía del Sol, en Escuintla, propiedad de Allende del Mar Zarceño.

No obstante, los antecedentes de Zarceño vinculados al narcotráfico se remontan varios años atrás. En 2013, su hermano, Lester Zarceño Castillo, murió en un ataque armado cuando se desplazaba en un vehículo en la ruta hacia Iztapa. De acuerdo con las investigaciones de ese momento, una de las hipótesis apuntaba a un posible ajuste de cuentas entre estructuras dedicadas al narcotráfico.

Además, en 2006, Allende del Mar Zarceño fue capturado en Estados Unidos y posteriormente condenado por conspiración para distribuir cocaína.