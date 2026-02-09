Tres fallecidos en accidentes en distintas rutas y un vehículo quemado en la zona 15

Al menos tres personas han muerto en accidentes de tránsito en las últimas horas.

Según el reporte de los Bomberos Voluntarios, un camión y un automóvil colisionaron en el kilómetro 159 de la ruta al Pacífico, en la circunvalación de Mazatenango, Suchitepéquez.

Añadieron que los ocupantes del automóvil murieron por politraumatismo. Las víctimas son un hombre y una mujer que no han sido identificados.

Socorristas utilizaron equipo especial para extraer los cuerpos del vehículo accidentado.

También informaron sobre un accidente de tránsito en el kilómetro 27, en el caserío Los Planes, entre San Pedro y Santiago Sacatepéquez. En el lugar, una persona sufrió politraumatismo y falleció.

Accidente de tránsito se produjo en el Km 27 Los Planes, entre San Pedro y Santiago Sacatepéquez. Del mismo, una persona presentó politraumatismo y quedó fallecida en el lugar. pic.twitter.com/WpiIdXscTu — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) February 9, 2026

En otro hecho, una persona fue arrollada en el kilómetro 127 de la ruta Interamericana. Fue estabilizada y luego trasladada al Hospital Nacional de Sololá, añadieron los socorristas.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Policía Municipal de Tránsito, reportó que un vehículo fue localizado incendiado en el bulevar Vista Hermosa, zona 15, con dirección al Campo Marte. Añadió que agentes de la Policía Nacional Civil resguardan el área, y se desconoce si hay personas afectadas por el incidente.

Explicó que el automotor está en un área verde, lo que llama la atención de algunos automovilistas, quienes reducen la velocidad y provocan tránsito lento.

Aparece vehículo totalmente quemado.



PNC resguarda el área en bulevar Vista Hermosa zona 15 yendo para Campo Marte.



Por favor, no pare, no se detenga, avance hacia la zona 5.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/PxrMd9mbHz — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 9, 2026

