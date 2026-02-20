“Se están peleando el territorio”: rivalidad entre pandillas estaría detrás del hallazgo de cuatro cadáveres en Villa Nueva

Cuatro hombres fueron hallados muertos dentro de un vehículo en la ruta al Pacífico, Villa Nueva. Las autoridades investigan si se trata de una disputa entre pandillas por control territorial.

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos explicaron que el hallazgo de los cuatro cadáveres en un vehículo, junto a un manuscrito con lenguaje alusivo a pandillas, ha generado hipótesis de una posible rivalidad territorial. Los cuerpos fueron localizados dentro de un sedán con placas P-111GCZ, estacionado en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico, Villa Nueva. En el lugar se encontró un rótulo con la frase “Malditos Mara Salvatrucha MS”, así como 10 indicios balísticos, prendas de vestir y huellas dactilares, según el informe policial.

La alerta fue recibida por la Policía Nacional Civil a las 0.15 horas de este viernes. Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta y enfatizaron la necesidad de cautela al vincular a las víctimas con estructuras criminales, ya que aún no se ha determinado formalmente su relación con estos grupos.

Investigación y primeros indicios del caso

Según el reporte de las autoridades, los Bomberos Municipales Departamentales confirmaron el hallazgo de cuatro personas fallecidas dentro de un sedán estacionado a la orilla de la Ruta al Pacífico. Todas presentaban heridas por proyectil de arma de fuego, y se encontró un manuscrito con la frase “Malditos Mara Salvatrucha MS” en el interior del vehículo.

La Policía Nacional Civil inició las diligencias del caso y señaló que ya existe una línea de investigación concreta, aunque aún se trabaja en la identificación de las víctimas y en la consolidación del móvil del crimen.

Hipótesis de rivalidad entre pandillas

En el análisis proporcionado durante Impacto Directo, expertos señalaron que: “Se están peleando el territorio” y advirtieron que esto puede estar “normalizándose” en hechos violentos similares. Los comentaristas destacaron que, aunque el manuscrito sugiere una vinculación con pandillas, no puede confirmarse de inmediato la pertenencia de las víctimas a tales estructuras.

Además, explicaron que la investigación debe enfocarse en pruebas forenses, cotejo de tatuajes e identificación científica para poder establecer si las víctimas eran o no integrantes de pandillas.

Cautela en las conclusiones: voces del análisis

Durante el programa, los expertos enfatizaron que ninguna hipótesis está confirmada y que es imprescindible no adelantar conclusiones sin el soporte de la investigación forense y policial:

  • “No podemos confirmar o descartar que en efecto pertenezcan a una pandilla”, explicaron, subrayando la importancia de no asumir sin evidencia científica.
  • Asimismo, plantearon que cualquier persona podría ser responsable de un crimen aunque se deje una nota implicando a otro.
  • Se recalcó que el proceso investigativo debe incluir cotejo de tatuajes, identificación de huellas y revisión de antecedentes, para determinar de forma fehaciente la relación de las víctimas con estructuras criminales.

Investigación en curso y sin resultados definitivos

Las autoridades han indicado que las víctimas aún no han sido identificadas en el lugar del hallazgo y que la investigación sigue abierta.
Los expertos entrevistados en Impacto Directo coincidieron en que, pese a la existencia de un manuscrito y balística hallada en la escena, el caso debe tratarse con rigor investigativo antes de vincularlo directamente con la rivalidad de pandillas.

