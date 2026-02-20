Guatemala
¿Qué relación tenían con pandillas los cuatro hombres que fueron hallados muertos dentro de un carro en la ruta al Pacífico?
Surgen los primeros detalles tras el hallazgo de cuatro cadáveres dentro de un carro, en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico.
Fiscales del MP y agentes policiales documentan la escena donde fueron localizados los cadáveres, en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Cortesía)
Un rótulo con mensaje maldiciendo a integrantes de la mara Salvatrucha fue hallado junto a los cadáveres localizados dentro de un carro particular en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico. En el vehículo también fueron hallados 10 indicios balísticos, prendas de vestir y huellas dactilares, según detalla el informe policial.
De acuerdo con la Policía Nacional Civil, a las 0.15 horas de este viernes recibieron la alerta sobre cuatro personas fallecidas en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, dentro del carro con placas P-111GCZ.
Fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron tres cuerpos en la parte trasera del vehículo y uno más en el baúl.
Agregaron que los fallecidos tenían tatuajes en diferentes partes del cuerpo y, presuntamente, pertenecían a la Mara Salvatrucha.
El informe indica que se presume que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado y trasladadas a un lugar aún desconocido, donde fueron vapuleadas y luego asesinadas dentro del vehículo, que era propiedad de una de ellas.
Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, y ya se da seguimiento a dos sospechosos vinculados con el crimen.
Características de los cuerpos
El cuerpo identificado como “A” tiene unos 45 años y vestía playera negra, sudadero azul, cincho negro, pantalón de lona azul, bóxer negro, calcetines blancos y tenis azules. Presentaba tatuajes en el abdomen y el brazo izquierdo. El reporte detalla una herida en el lado derecho de la cabeza, además de golpes en la nariz y el rostro.
La víctima “B” tenía unos 25 años y vestía chumpa azul, playera blanca, pantalón tipo pants gris, calcetines y tenis blancos. Presentaba varios tatuajes en el tórax y el abdomen, y dos heridas de arma de fuego en la frente.
La víctima “C”, de unos 28 años, vestía sudadero negro, pantalón de lona azul, calcetines negros, gorra azul y tenis rojos. Tenía tatuajes en el tórax y el abdomen, así como múltiples hematomas en el rostro.
El cuarto fallecido, de unos 27 años, tenía golpes en el tórax y tatuajes en el brazo y la pierna izquierda. Vestía playera, chumpa y pantaloneta negra.
¿Qué reportaron los bomberos tras el hallazgo de los cuerpos?
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el vehículo con los cadáveres estaba estacionado a la orilla de la carretera.
Añadieron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y que las víctimas aún no han sido identificadas.