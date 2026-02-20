¿Qué relación tenían con pandillas los cuatro hombres que fueron hallados muertos dentro de un carro en la ruta al Pacífico?

Un rótulo con mensaje maldiciendo a integrantes de la mara Salvatrucha fue hallado junto a los cadáveres localizados dentro de un carro particular en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico. En el vehículo también fueron hallados 10 indicios balísticos, prendas de vestir y huellas dactilares, según detalla el informe policial.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, a las 0.15 horas de este viernes recibieron la alerta sobre cuatro personas fallecidas en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, dentro del carro con placas P-111GCZ.

Fiscales del Ministerio Público (MP) localizaron tres cuerpos en la parte trasera del vehículo y uno más en el baúl.

Agregaron que los fallecidos tenían tatuajes en diferentes partes del cuerpo y, presuntamente, pertenecían a la Mara Salvatrucha.

El informe indica que se presume que las víctimas fueron interceptadas por un grupo armado y trasladadas a un lugar aún desconocido, donde fueron vapuleadas y luego asesinadas dentro del vehículo, que era propiedad de una de ellas.

Las autoridades no descartan que se trate de un ajuste de cuentas, y ya se da seguimiento a dos sospechosos vinculados con el crimen.

Un rótulo con el mensaje “Malditos Mara Salvatrucha” fue hallado dentro del vehículo donde estaban los cuatro cadáveres (Foto Prensa Libre: cortesía).

Características de los cuerpos

El cuerpo identificado como “A” tiene unos 45 años y vestía playera negra, sudadero azul, cincho negro, pantalón de lona azul, bóxer negro, calcetines blancos y tenis azules. Presentaba tatuajes en el abdomen y el brazo izquierdo. El reporte detalla una herida en el lado derecho de la cabeza, además de golpes en la nariz y el rostro.

La víctima “B” tenía unos 25 años y vestía chumpa azul, playera blanca, pantalón tipo pants gris, calcetines y tenis blancos. Presentaba varios tatuajes en el tórax y el abdomen, y dos heridas de arma de fuego en la frente.

La víctima “C”, de unos 28 años, vestía sudadero negro, pantalón de lona azul, calcetines negros, gorra azul y tenis rojos. Tenía tatuajes en el tórax y el abdomen, así como múltiples hematomas en el rostro.

El cuarto fallecido, de unos 27 años, tenía golpes en el tórax y tatuajes en el brazo y la pierna izquierda. Vestía playera, chumpa y pantaloneta negra.

¿Qué reportaron los bomberos tras el hallazgo de los cuerpos?

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el vehículo con los cadáveres estaba estacionado a la orilla de la carretera.

Añadieron que los cuerpos presentaban múltiples impactos de bala y que las víctimas aún no han sido identificadas.