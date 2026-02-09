Defensa de “El Diabólico” presenta acción legal para sacarlo de Renovación 1 y llevarlo a Pavoncito

El equipo legal de Jorge Yahir de León Hernández, alias “El Diabólico” y señalado como cabecilla de la Mara Salvatrucha, solicitó su traslado inmediato al Centro de Rehabilitación Pavoncito, en Fraijanes, al argumentar que su vida corre peligro en el Centro de Máxima Seguridad Renovación 1, en Escuintla.

La petición fue presentada ante el Juzgado de Paz Penal de Escuintla, a través de una acción de exhibición personal. En el memorial, se señala que De León habría sido ubicado en un sector donde comparte espacio con internos pertenecientes a grupos rivales, lo que —según el defensor— compromete su seguridad e integridad física.

La solicitud hace referencia a que las condiciones actuales son incompatibles con el cumplimiento de su pena y que deben analizarse a la luz de la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos.

La defensa también argumenta que el traslado a Pavoncito —donde previamente cumplía condena— garantizaría condiciones más seguras para el privado de libertad. Se solicitó, además, que se giren oficios al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), a la Comisión contra la Tortura y a la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Dinero incautado

El nombre de Jorge Yahir de León también estuvo en el centro de un proceso legal relacionado con la incautación de Q193 mil 520, el pasado 5 de agosto, en el centro de detención Renovación 1.

Ese día, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público informaron sobre el hallazgo del dinero, que —según las autoridades— habría ingresado de forma ilegal y estaba en poder de De León. La Fiscalía contra el Lavado de Dinero presentó una acusación ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Turno en Escuintla.

Durante la audiencia celebrada el 27 de septiembre, el sindicado presentó un informe de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) que —según su defensa— justificaba la posesión y traslado del efectivo desde Pavoncito hacia Renovación 1.

