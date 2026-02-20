Localizan los cadáveres de cuatro personas en un vehículo en el km 21.3 de la ruta al Pacífico

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este viernes 20 de febrero fueron localizadas cuatro personas fallecidas en el interior de un vehículo.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad de Guatemala.

La PMT agregó que concluyeron las diligencias de ley en el área del hallazgo.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el vehículo con los cadáveres estaba estacionado a la orilla de la carretera.

Añadieron que los cuerpos presentan múltiples impactos de bala. Las víctimas no han sido identificadas.

Los cuerpos se encontraban en el baúl y en los asientos traseros del automotor.

