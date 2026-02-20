Localizan los cadáveres de cuatro personas en un vehículo en el km 21.3 de la ruta al Pacífico

Sucesos

Localizan los cadáveres de cuatro personas en un vehículo en el km 21.3 de la ruta al Pacífico

Cuatro personas con heridas de bala fueron halladas dentro de un vehículo en la ruta al Pacífico, en Villa Nueva.

y

|

time-clock

MUERTOS EN CARRO EN KM 23 AL PACÍFICO

Vehículo donde fueron localizados cuatro cadáveres en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que este viernes 20 de febrero fueron localizadas cuatro personas fallecidas en el interior de un vehículo.

El hallazgo ocurrió en el kilómetro 21.3 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad de Guatemala.

La PMT agregó que concluyeron las diligencias de ley en el área del hallazgo.

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el vehículo con los cadáveres estaba estacionado a la orilla de la carretera.

EN ESTE MOMENTO

Tránsito 4 vehículos en circulación

EE. UU. reafirma respaldo a la mezcla de etanol en gasolinas y recuerda compromiso, mientras aumentan críticas

Right
Integrantes de la comisión de postulación para magistrados del TSE revisan expedientes en una de sus primeras sesiones, en medio de llamados públicos a garantizar transparencia e idoneidad. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Nómina del TSE no ha recibido impugnaciones, pero está bajo presión tras advertencia de EE. UU.

Right

Añadieron que los cuerpos presentan múltiples impactos de bala. Las víctimas no han sido identificadas.

Los cuerpos se encontraban en el baúl y en los asientos traseros del automotor.

Para leer más: Manos atadas y pies encadenados: bomberos detallan hallazgo de cadáver de hombre en vivienda de la zona 18

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Hallan Cadáveres Ruta al Pacífico Villa Nueva 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS