Manos atadas y pies encadenados: bomberos detallan hallazgo de cadáver de hombre en vivienda de la zona 18

Sucesos

Un hombre fue hallado sin vida en la zona 18 y los bomberos detallaron los indicios encontrados.

Un hombre fue localizado sin vida en un inmueble en la colonia San Rafael 3, zona 18. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales)

Los Bomberos Municipales informaron este jueves 19 de febrero que varios llamados ingresaron al número 123 para reportar un incidente en un inmueble ubicado en la colonia San Rafael 3, zona 18.

Según el reporte, en una de las habitaciones fue localizado el cadáver de un hombre de unos 45 años.

Añadieron que el cuerpo estaba suspendido de un lazo atado al cuello y presentaba señales de violencia.

De acuerdo con los socorristas, el hombre tenía las manos atadas y los pies encadenados.

Además, en la boca le encontraron incrustada una pelota de hule, lo que sugiere que podría tratarse de un hecho violento y no de un suicidio.

Los bomberos alertaron a la Policía Nacional Civil y al Ministerio Público para que inicien las diligencias de ley e investiguen qué ocurrió realmente.

