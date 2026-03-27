Colocan la primera piedra de la cárcel El Triunfo, en Morales, Izabal, que tendrá capacidad para más de dos mil reos

Sin la presencia del alcalde ni de representantes comunitarios, y una semana antes de la fecha prevista, autoridades del Ministerio de la Defensa, Gobernación y el presidente Bernardo Arévalo efectúan este viernes 27 de marzo la colocación de la primera piedra del Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo, la cárcel que será construida en Morales, Izabal.

El proyecto se edificará en la finca El Triunfo, en la aldea Quebrada Grande, sector San José Bonanza, a unos 20 kilómetros del área urbana de Morales.

Para llegar al área es necesario recorrer aproximadamente 10 kilómetros de carretera de terracería, atravesar potreros, sembradíos de palma y al menos tres comunidades rurales antes de alcanzar el punto donde ya se encuentra maquinaria pesada y el rótulo que muestra cómo será el recinto.

La obra estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala. De acuerdo con autoridades gubernamentales, los trabajos tendrán una duración aproximada de un año, bajo protocolos estrictos propios de centros penitenciarios para reos de alta peligrosidad.

El Centro de Cumplimiento de Condena de Máxima Seguridad El Triunfo busca convertirse en uno de los recintos penitenciarios más seguros del país, diseñado para albergar reclusos de alta peligrosidad bajo un sistema de vigilancia permanente, según han indicado las autoridades.

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la finca donde se construirá la cárcel fue adquirida con fondos ilegales y usada para el contrabando de jade, oro y droga. Ahora será utilizada para brindar seguridad y aislar a quienes han renunciado a la convivencia pacífica y han optado por la violencia.

Cabe aclarar que la cárcel se edificará en una finca que le fue extinguida a un narcotraficante sentenciado a 25 años de prisión en Estados Unidos.

El presidente también se refirió a las personas que han expresado su preocupación por la construcción de la cárcel y aseguró que las comprende.

“En Guatemala no mandan los criminales, narcotraficantes y el terror”, aseguró.

También señaló que recibieron un sistema carcelario en ruinas y que había una ley de la selva al servicio de la impunidad, para garantizar servicios a los reos.

Arévalo añadió que los desafíos de seguridad se deben al secuestro que ha sufrido el Estado por delincuentes en fiscalías, entre jueces y funcionarios.

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“Hemos tomado una decisión de Estado”, resaltó en su intervención el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, quien aseguró que “nadie sueña con una cárcel, pero esta es necesaria” para la seguridad.

Según Villeda, el lugar donde se construirá la cárcel es un terreno que regresó al Estado, y se coloca la primera piedra en el marco de colaboración entre los ministerios de Gobernación y la Defensa.

El funcionario explicó que la prisión tendrá 12 módulos con capacidad para 2 mil 74 reos.

“Este proceso no tiene marcha atrás”, señaló Villeda al indicar que incluso habrá un cambio para el Sistema Penitenciario y, según él, tampoco habrá espacio para la corrupción.

El ministro de la Defensa, Henry Saenz, indicó que este proyecto busca evitar la corrupción, así como reafirmar el compromiso con la nación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala.

“La primera sección del muro que hoy colocamos es el cimiento de una nueva etapa del Sistema Penitenciario y de Gobernación”, subrayó.

En semanas anteriores se han registrado manifestaciones de grupos de pobladores que afirman estar en contra de la construcción de la cárcel.

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