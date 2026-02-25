Alcalde de Morales rechaza construcción de cárcel de máxima seguridad en Izabal y advierte bloqueos

El alcalde de Morales, Maynor Portillo, manifestó su rechazo a la construcción de una prisión en Izabal, como lo informó recientemente el Gobierno, y aseguró que la población está dispuesta a realizar bloqueos como medida de protesta.

En entrevista en Por la Mañana, de Prensa Libre Radio, el jefe edil afirmó que ni el Ministerio de Gobernación ni el Ministerio de la Defensa Nacional ni el presidente Bernardo Arévalo se han comunicado con él para abordar el proyecto.

Portillo señaló que este día se prevé la firma de un convenio entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa Nacional para la construcción del centro penitenciario, y sostuvo que en ningún momento se consultó a la comunidad.

El alcalde aseguró que el Gobierno mantiene en abandono a Morales. Mencionó como ejemplo un puente que permanece sin atención y al menos 90 comunidades con múltiples necesidades, y cuestionó que se priorice la construcción de una prisión.

Por su parte, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, dijo que una comisión del Gobierno socializa con la población asuntos relacionados con la construcción de la cárcel.

“El Ejército de Guatemala se va a circunscribir, a través del Cuerpo de Ingenieros, a la construcción de la cárcel y va a cumplir todas las certificaciones de seguridad y constructivas que requiere el Ministerio de Gobernación, para garantizar la seguridad y los derechos de los privados de libertad”, dijo Sáenz.

El presidente Bernardo Arévalo anunció el 18 de febrero pasado que en Izabal se construirá una cárcel de máxima seguridad, como parte de la estrategia para combatir el crimen organizado y evitar que estructuras criminales sigan operando desde los centros penitenciarios. La obra tendrá una inversión estimada de Q997 millones, según el Ministerio de la Defensa Nacional.

Arévalo indicó que se trata del segundo centro penitenciario de este tipo en el país. El primero está en construcción en Masagua, Escuintla, y ambos estarán diseñados para albergar a reclusos de alta peligrosidad.

De acuerdo con el mandatario, las prisiones contarán con espacios adaptados para restringir el contacto con el exterior y reforzar los controles internos, con el fin de evitar fugas y mejorar la administración del sistema. C

