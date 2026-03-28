Amparo provisional suspende los trabajos de construcción de la nueva cárcel de Máxima Seguridad en Izabal

La construcción de la cárcel de máxima seguridad “El Triunfo” quedó suspendida luego de que la Sala de Apelaciones del departamento de Izabal otorgó un amparo provisional suspendiendo los trabajos de construcción.

El recinto carcelario busca albergar a cerca de dos mil privados de libertad, que estarán situados en celdas compartidas con un máximo de dos reos por cada una.

La inauguración de los trabajos de construcción de la cárcel fue apenas este viernes 27 de marzo en donde el presidente, Bernardo Arévalo, participó en la colocación de la primera piedra, pero a menos de 24 horas de eso los trabajos quedaron suspendidos.

La acción de amparo fue presentada por Cresencia Antonia Guerra Hernández de Guerra, Evelyn Liliana Guerra Perdomo, RogelioVanegas García Mancilla y Carlos Armando García Mancilla.

En la acción se cuestiona directamente al Ministerio de Gobernación, Ministerio de la Defensa, así como a los titulares de cada una de las carteras, a quienes se les ordenó frenar los trabajos de construcción.

“Se ordena a las autoridades impugnadas detener toda medida del inicio de la construcción del centro de detención preventiva de máxima seguridad especifico para maras, pandillas y grupos criminales organizados transnacionales y terroristas”, refiere el documento.

La colocación de la primera piedra fue apenas este 27 de marzo. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Los magistrados que conocieron el caso accedieron a otorgar el amparo provisional, considerando que el lugar en donde se planea construir el centro carcelario puede ocasionar algunas vulneraciones a derechos.

“De llevarse a cabo la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Morales, Izabal, por estar próxima al área más grande del municipio, representaría un alto riesgo de inundación lo que hará que se tenga que trasladar a los privados de libertad de emergencia con las sabidas perdidas materiales o humanas que esto representará”, indican.

Lo anterior fue analizado por los magistrados como un futuro escenario de “alto riesgo para la población”. La resolución fue firmada por los magistrados Jessie Edith Figueroa Pereira, Hugo Enrique Cabrera Navas y Claudia Marine de León Teo.

Los magistrados tras otorgar el provisional se inhibieron de seguir conociendo el caso, asegurando que la judicatura competente debe de ser de la ciudad de Guatemala, por ser esa la jurisdicción de las autoridades impugnadas.

Presidencia y ministerios

La construcción de la cárcel de máxima seguridad ha sido anunciado desde las últimas semanas como un proyecto para el fortalecimiento de la seguridad, siendo destinado para el resguardo de pandilleros. Pero la resolución de la sala frena las acciones del gobierno del presidente Bernardo Arévalo, administración que ha sido cuestionada por falencias en el esquema de seguridad.

Autoridades de seguridad evaluando los primeros trabajos de construcción de la cárcel. Fotografía: Prensa Libre (Moisés Xec).

Uno de los casos recientes fue la fuga de más de 20 pandilleros, caso que ocasionó la desintegración de la anterior cúpula del Ministerio de Gobernación.

Tras hacerse pública la resolución se consultó con el departamento de Comunicación Social de la Presidencia si el gobierno de Arévalo tenía alguna postura, pero tan solo se limitaron a decir que hasta ahora Gobernación y la Defensa no han sido notificados.

También se consultó con Rodolfo Zelada, comunicador de Gobernación; y Pamela Figueroa, portavoz de la Defensa, pero hasta ahora no han respondido de recibidas las consultas enviadas.