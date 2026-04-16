“Nadie le va a ganar tiempo al tiempo”: analizan video de motorista que murió bajo un tráiler en la ruta al Pacífico

Durante el programa Impacto Directo, de Guatevisión, expertos y analistas examinaron las imágenes del percance registrado este jueves 16 de abril, al mediodía, en jurisdicción de Amatitlán, donde un motorista murió tras caer bajo un tráiler. En el espacio se abordaron las posibles causas del hecho, entre ellas la cercanía con vehículos pesados, el flujo de aire, la falta de distancia prudente y la necesidad de una conducción defensiva.

Las imágenes captaron el momento en que un motorista murió en el kilómetro 28 de la ruta al Pacífico, en dirección al sur. En el video se observa que el conductor circula entre un camión y un tráiler. Luego, uno de los vehículos frena, el motorista intenta detenerse, pierde el control y cae bajo el transporte pesado.

Uno de los expertos explicó que, además de los puntos ciegos, influyen factores físicos propios de los vehículos pesados. “La aerodinámica de los vehículos pesados, es decir, el aire que están proyectando, puede provocar la succión tanto en los laterales como en la parte trasera”, indicó, al señalar que los motociclistas son los más expuestos.

Conducción defensiva y distancia prudente

Durante el análisis, otro participante afirmó que el video evidencia una maniobra de alto riesgo por la cercanía con el camión.

“Debemos manejar asumiendo que los demás van a efectuar alguna maniobra que pone en riesgo mi vida”, señaló.

El caso en la ruta al Pacífico reaviva el debate sobre puntos ciegos y conducción defensiva. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Agregó que mantener una velocidad moderada y una distancia adecuada permite reaccionar ante emergencias. Según dijo, en las imágenes “el motorista va pegado al camión”, lo que le impidió maniobrar cuando el vehículo frenó.

El analista recordó que el reglamento de tránsito establece la obligación de conservar distancia suficiente para detenerse ante cualquier eventualidad, y resumió que el caso evidencia la importancia de “manejar siempre de forma defensiva”.

Llamado a la prudencia

En el programa también se planteó que, según lo que se observa en el video, el conductor del transporte pesado no necesariamente tuvo contacto directo con el motorista antes de la caída. Uno de los panelistas indicó: “Él se cae, no lo toca el cabezal”, aunque aclaró que será la investigación la que determine las responsabilidades.

El mismo participante advirtió sobre la fuerza de la ráfaga de viento que generan estos vehículos y el riesgo que representa para motociclistas, incluso para conductores de automóviles livianos.

Analistas llaman a motoristas a mantener distancia y evitar maniobras riesgosas cerca de camiones. (Foto: Prensa Libre, Guatevisión, Impacto Directo).

Además, hizo un llamado a la prevención:

“No rebase camiones pesados porque al final de cuentas… hay que tener mucho cuidado”.

Otro experto vinculó el caso con la necesidad de mayor conciencia al conducir. “Nadie le va a ganar tiempo al tiempo”, expresó, al advertir que intentar avanzar entre vehículos o “zaguear” no garantiza llegar más rápido, pero sí aumenta el riesgo.

Los panelistas coincidieron en que el hecho debe servir como un llamado a la prudencia, la responsabilidad y la autoconciencia al conducir motocicleta en rutas con alta carga vehicular y presencia de transporte pesado.

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